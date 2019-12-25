Роман Терюшков: Люди объединяются вокруг спорта

«РАЗВИВАЕМ БОЛЕЕ 110 ВИДОВ СПОРТА»

– Конечно, у спорта паузы на праздники нет. Даже в Новый год наши спортсмены продолжают выступать, зарабатывать медали, очки, показывать высокие секунды, минуты, -– рассказывает Терюшков. -– Для Московской области, можно сказать, любой год удачный. Ведь огромное количество спортсменов, именно наших воспитанников принимает участие в турнирах различного уровня. У нас в области сейчас развивается больше 110 видов спорта. Все наши спортсмены представлены в сборных, а это свыше 9500 человек.

– Кто из спортсменов Московской области особенно порадовал в уходящем году?

– Кого-то выделять было бы не совсем корректно, потому что все ребята выкладываются на сто процентов. Но если уж о самых ярких звездах, то, конечно, это Мария Ласицкене. Она сейчас ― лидер мировой легкой атлетики. А мы ее поддерживаем со своей стороны. И тренера ее – Геннадия Габриляна.

Есть у нас и талантливые борцы, и боксеры. Сейчас прошло немалое число чемпионатов мира. Наши спортсмены вернулись с большим количеством наград. Порадовал и капитан сборной по борьбе Абдулрашид Садулаев. Человек, неравнодушный к проблемам других – мы вместе с ним проводим, например, огромное количество мероприятий для детей.

Все наши спортсмены не только занимаются любимым делом, но еще популяризируют его, проводят мастер-классы, с детьми занимаются. Это хорошее для детей подспорье, когда они не только по телевизору могут увидеть звезд, но и за руку с ними поздороваться.

– В декабре в Доме правительства Московской области проходил форум «Живу спортом». Расскажите подробнее об этом событии. Оно ведь во многом было уникальным.

– Этот форум проводился уже во второй раз, и сейчас он получил статус Всероссийского форума. На него приехали представители 38 субъектов страны. Мы получили очень хорошие отклики, в том числе и от моих коллег-министров, которых на форуме было 15 человек.

Одна из основных идей форума ― рассказать о том, что спорт ― всегда движущая сила. Нет другой такой сферы деятельности, с которой человек связан с самого рождения. Мы все ходим в детский сад ― там гимнастика, в школе ― уроки физкультуры, в институте – тоже спортивные занятия.

Сейчас очень большое количество людей, так или иначе связанных со спортом. Люди играют в футбол, хоккей, волейбол, шахматы ― все это спорт. И, конечно, спорт ― это объединяющая сила, которую нельзя не замечать. Слоган нашего форума: «Спорт как драйвер развития территории». Вокруг спорта люди объединяются. К примеру, строится спортивный объект – люди начинают туда приходить, приводить своих детей. И ту практику, которая уже есть в регионах, мы показывали на этом форуме.

Я считаю, что наш форум получился не хуже, чем форум «Россия ― спортивная держава». Нам уже стало тесно, и мы планируем расширяться: заявок оказалось больше, чем ожидали, наша площадка не вместила всех желающих.

«МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ»

– Какие еще идеи, зародившиеся в Московской области, доросли до федерального уровня?

– Московская область традиционно является центром притяжения крупных спортивных событий. Это связано с тем, что у нас развитая инфраструктура. За последние 5-6 лет мы ее расширили и сделали более доступной для жителей. У нас есть качественные спортивные площадки, на которых можно проводить большие соревнования. Всем известны ледовые дворцы в Балашихе, Мытищах, Подольске. Совсем недавно открылись подобные им еще в Реутове и Красногорске. Наш конькобежный каток в Коломне входит в пятерку самых скоростных катков мира. В 2017 году мы проводили там чемпионат мира, а в прошлом году ― чемпионат Европы.

Если же говорить о массовом спорте, о соревнованиях для жителей области, то мы проводим все больше и больше соревнований по популярным направлениям – бег, лыжный спорт, велоспорт и триатлон. Это направление мы развиваем, создаем интересные локации. Например, для любителей бега с 2016 года мы стали проводить забеги по историческим местам. Таких стартов было уже пять. Участники соревнований имеют возможность посмотреть на исторические достопримечательности городов Московской области, получая яркие эмоции. И количество участников только растет. В 2016 году мы начинали в Сергиевом Посаде с 500 участниками. В этом году заявку подали уже 2500 человек. При этом все забеги бесплатные. Однако организация – на коммерческом уровне: мы предоставляем электронную регистрацию, бег со звездами, стартовые пакеты, профессиональный хронометраж, фотографии. И приятный бонус: вместе с участием в забеге мы даем еще и возможность участникам потом бесплатно посетить музеи.

В 2016 году мы провели Дмитрове крупную велогонку на 600 участников – Gran Fondo. В этом году у нас уже три локации: Руза, Волоколамск, Серпухов. На каждую из гонок были закрыты все 1500 слотов. Триатлон у нас проходит уже пять лет в Бронницах, собираемся его перевезти в Зарайск. Кстати, сейчас будет проходит зимний триатлон.

– А плавать есть где?

– В Бронницах у нас есть отличное озеро Бейское. Зарайск и Руза также богаты своими озерами. Также будут лыжные старты. Сейчас снег не везде есть, но есть выход: искусственный снег, который мы укладываем там, где необходимо. Есть хорошая трасса в Одинцове, в Головине, в Химках. Это небольшие круги по 500-1000 метров. И уже сейчас в Головино приезжают тренироваться известные лыжники.

Мы проводили также гонку с препятствиями. Впервые она прошла в 2015 году с 12 препятствиями. Сегодня это уже серьезная гонка с 25 препятствиями. Регистрируются 200 команд, это 1500 человек. В последнее время спорт развивается, становится популярнее. Появляется инфраструктура. Для сравнения: у нас катков до 2013 года было 24. Сейчас их – 64. Потому что это – востребовано. Так что в наших планах – строить еще.

– Расскажите о «Русском мире», ведь это совершенно уникальный фестиваль.

– «Русский мир» мы задумывали как фестиваль национальных видов спорта. Впервые он прошел под сводами Воскресенского монастыря в Истре. Планировался он как фестиваль, который должен привлечь внимание к нашим национальным видам спорта. Мы получили большое количество откликов. Потом от духовенства поступило предложение провести фестиваль около Троице-Сергиевой лавры на Благовещенском поле. В 2019 году фестиваль собрал около 25 тысяч человек.

Были совершенно разные виды спорта. Например, кила. Это что-то вроде регби, но мяч немного больше. Перетягивание каната, фехтование, мечевой бой – было очень много дисциплин. Кстати, в мечевом бою участвовали около 350 человек, это же целое сражение! Получилось крупное не только спортивное, но и культурное мероприятие. На фестивале мы провели дискуссионный клуб с духовенством. Кстати, у нас создана при святейшем патриархе комиссия по развитию физкультуры и спорта, которую возглавляет митрополит Митрофан. Он поддержал это направление. И дискуссионый клуб мы проводили уже за пределами Московской области: во Владимире, Калуге, Чеченской республике, Краснодарском крае. У «Русского мира» есть идея, которая объединяет людей вокруг себя. Мы начали со спорта, а сейчас фестиваль включает культурную, историческую, нравственную составляющую.

«ПРОВОДИМ КИБЕРСПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ»

– Буквально на днях команда Московской области по киберспорту заняла 2 место на Кубке России. Направление сейчас очень популярное.

– Вы знаете, примерно в 2014-2015 годах я скептически относился к этому. Но потом у нас зародился киберфестиваль, который проходит ежегодно, в осеннее время. Никогда не думал, что он вызовет такой ажиотаж. При этом нужно понимать, что основная аудитория фестиваля ― это аудитория интернета. У нас проходят соревнования по «Dota 2», они собирают по 150-200 тысяч просмотров в сети. Из победителей прошлого года мы сформировали сборную Московской области. Они стали профессиональными спортсменами, мы взяли их на ставку: помимо бонусов за выступления, у них есть еще и зарплата. Ребята тренируются на профессиональном уровне, а тренировки у киберспортсменов проходят по 4-8 часов в день. При этом они включают в себя занятия не только у монитора, но и физические упражнения. Это нужно для того, чтобы всегда оставаться в тонусе.

– Несколько лет назад руководство Московской области взяло курс на то, чтобы установить баланс между спортом высших достижений и массовым спортом. На каком этапе этот процесс сейчас?

– Всегда идут споры о том, что важнее: массовый или спорт высших достижений. Мы все помним Олимпиаду, когда наши волейболисты совершили чудо в финале, проигрывая Бразилии 0-2 по партиям. В итоге наши победили. Это вызвало большое воодушевление у людей. Очень много детей родители стали приводить в волейбольные секции. В фехтовании Яна Егорян завоевала две золотые медали – так после этого мы не знали, что делать в Химках в спортшколе в отделе по фехтованию. После ЧМ-2018 по футболу, само собой, был наплыв в футбольные секции. Не было бы у нас в области «Чеховских медведей» – вряд ли бы гандбол был так популярен. То есть без хорошей профессиональной базы массовый спорт не развивается. Конечно, эти два направления должны идти вместе.

Так что мы развиваем, как я уже упомянул, 110 видов спорта. Мы прививаем вкус к спорту , делаем его модным. Последняя наша разработка: медали на серии забегов были в форме пазлов. Кто пройдет все забеги ― получит все части пазла. Многие оценили такой креатив. Соответственно, люди серьезнее готовятся, чтобы не пропускать забеги и участвовать во всех. Иначе говоря, люди постоянно тренируются.

С каждым годом количество увлекающихся спортом людей растет. Мы должны соответствовать: появляются хорошие спортцентры, построено около 120 ФОКов, примерно 100 стадионов по госпрограмме.

– В Московской области была очень правильная инициатива с площадками для воркаута. В Москве тоже есть такие, но они часто простаивают. Как в области обстоят с ними дела?

– Днем, конечно, там почти никого не увидеть. Но в утренние и вечерние часы можно много людей там встретить – как и увидеть на пробежках в парках. Для этого создана инфаструктура: освещение, хорошие дорожки. Появляются скейтпарки. Сейчас их уже около 30. Также устанавливаются теннисные и шахматные столы. Работаем над созданием танцевальных площадок. В этом году уже в девяти парках люди танцевали. Были даже танцевальные батлы.

«ИГРАЮ В НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГЕ»

– Началась зима. Какие мероприятия ждут жителей области?

– При хорошей погоде мы традиционно привлекаем всех на горнолыжные склоны. У нас их восемь. Основная локация ― это Дмитров. Есть еще хорошее место ― Лисья гора в Балашихе. Интересные трассы в Раменском, в Серпухове. Мы подготавливаем лыжные трассы и в этом сезоне. Разделили их на трассы выходного дня, где могут любители приехать, покататься всей семьей на лыжах, остановиться в гостинице. На таких трассах катается по 1000-1500 человек в день. Есть трассы одного дня. Например, это трасса Ларисы Лазутиной в Одинцове. Также есть трассы, которые мы подготавливаем для наших жителей. Они исторические, проходят через лесные массивы. Есть и трассы на стадионах. Также есть свыше 1000 уличных хоккейных открытых коробок. Мы их все заливаем. Хотели также сделать свою Ночную лигу – выбрать в каждом муниципалитете центральную площадку, составить расписание, где будут играть команды любителей.

– У нас есть рояль в кустах: бывший обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Абаренов теперь глава Можайского городского округа. От него вопрос: «Когда в Можайске откроют академии Павла Буре и Романа Широкова?»

– Видите, какие кадры растит «Советский спорт» ― крупных руководителей! Можайский городской округ действительно большой. Помимо той богатой инфраструктуры, которая уже есть, собираемся открыть Центр единоборств, тем более, что в районе единоборствами занимается свыше 500 спортсменов. Кстати, в Можайске есть Карина Черева ― наша звездочка, занимающаяся дзюдо, самбо и джиу-джитсу. Чемпионка Европы и мира. Мы начали проектирование, к 2021 году сделаем там хороший центр единоборств.

В Можайске есть и Ледовый дворец, хотя, конечно, до академии Павла Буре еще далеко. Надо доказать в открытых первенствах Московской области состоятельность этого процесса. Но я знаю, что Дмитрий дружит с Романом Широковым, он тоже всегда помогает Московской области. В принципе, с Романом можно поговорить и сделать там футбольную академию, в Можайске она будет востребована. Потому что можайские ребята футбол любят. Тем более, мы скоро отреконструируем Центральный стадион, который станет новой точкой притяжения.

– Напоследок личный вопрос. Вы в хорошей форме. Как удается ее поддерживать в таком непростом рабочем графике?

– Участвую в Ночной хоккейной лиге. С друзьями 2-3 раза в неделю собираемся, играем в хоккей. Учредили, кстати, любительскую хоккейную лигу Московской области, там восемь команд. Ездим друг другу в гости, недавно были в Сергиевом Посаде, в Электростали. Ну и футбол, тренажерный зал, бокс. 5-6 занятий спортом в неделю ― и вы в хорошей форме. Главное – постоянство. Как в моей жизни «Советский спорт» – он ведь постоянно рядом. Спасибо за то, что на протяжении почти вековой истории вы пропагандируете спорт и всегда интересны читателям.