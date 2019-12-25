От запрета проиграют все или нужна полная дисквалификация?

В нашем случае, это “pro e contro”. Нужно ли наказывать Россию? Если да, то как? Почему должны страдать невиновные спортсмены? «Белый флаг» или «Россия, священная наша держава»? Эти и еще тысячи подобных вопросов бесконечно обсуждаются не только в нашей стране, но и за рубежом. Все понимают, что Россия виновата, но не могут определиться не только с мерой наказания, но и с собственным отношением к произошедшему.

«К сожалению, спортивная история пишется при помощи анализов, стероидов и шприцов также, как и влиянием, геополитикой и лицемерием. За нарушения России на самом деле поплатятся все, но в, первую очередь, чистые спортсмены. Кто-то из них никогда не увидит медали, потому что по вине других они не получат шанса побороться за «золото», «серебро» и «бронзу». Законно ли, что целая страна сначала полностью исключается из соревнований, а потом выступает там под неопределенным прикрытием без флага, гимна и истории? Так было на Олимпиаде в Пхенчхане, например. Все это вписывается в концепцию Международного олимпийского комитета. Да, трудно понять, почему Россия должна пропустить Олимпийские игры, но сможет сыграть на чемпионате Европы, лишится олимпийского турнира по теннису, но продолжит выступление в Кубке Дэвиса. На самом деле, то что происходит – так и останется поражением для всех», - рассуждает журналист итальянской La Stampa Стефано Семмераро.

И с ним трудно не согласиться. Российский спорт уже многое потерял, но и мировое спортивное движение лишается части себя с исчезновением России со спортивного небосвода. Но нарушение – есть нарушение. И, кажется, оно уже мало кого удивляет.

«Чувство дежавю сейчас испытывают многие. Почему это никого не удивило? Потому что наказание не соответствует преступлению. В обычных условиях было бы крайне несправедливо отстранять «чистых спортсменов» от участия в Олимпийских играх или чемпионатах мира. Но этот допинговый скандал совсем не простой – он необычный во всех отношениях. «Защищенные от вскрытия» пробирки вскрывались для замены находившихся в них «грязных» проб мочи на «чистые», проводились манипуляции с пробами. Причем это продолжалось и в этом году! Несмотря на то, что страна уже четыре года живет у условиях позора. Россия сыграет на Евро-2020 и ФИФА найдет способ пригласить футболистов «не из России» на чемпионат мира в Катаре. Беда в том, что виновные в таком случае не будут испытывать чувства стыда. И если спорт хочет, чтобы его воспринимали серьезно, то Россию надо наказать максимально строго – полным запретом, пока она не разберется в своем спорте, напичканном допингом», - высказывает свою точку зрения заместитель спортивного редактора The Independent Джек де Менезес.

У России еще есть шанс в какой-то мере «спастись», ведь подана апелляция в арбитражный суд (CAS). На Евро-2020 российские футболисты сыграют и даже есть шанс, что поедут в Токио под своим флагом, если разбирательство затянется надолго. А оно скорее всего таким и будет. По крайней мере, так считает немецкий эксперт по допингу Михаэль Ленер.

«Целых девять месяцев может литься работа с документами в обычном банальном разбирательстве с одним простым атлетом. Если процедура будет такой же и не будет упрощена, то запретить России принимать участие в Олимпиаде в Токио юридически не получится», - рассказывает Ленер.

Да, спортивное право устроено совершенно иначе. Возможна ли политическая составляющая в этом деле? «Будучи юристом, я понимаю, что мы имеем дело и с политикой. WADA положило глаз на Россию. Может быть таким образом они хотят подать знак другим. Вообще, я считаю, что те, кто требуют полного отстранения для России, не хотят обращать внимание на доказательства индивидуальной вины. А тогда тут уже нет никакого даже близкого отношения к праву. Суды так не действуют. И CAS тоже не будет», - продолжает Михаэль Ленер.

У немецкого эксперта, как и у тысяч других участников глобальной дискуссии по допинговому скандалу, есть и свое видение возможного наказания: «Есть идея, отдать российскую надзорную систему под нейтральный контроль. Тогда анализы в ближайшие четыре года находились и проводились был в Кельне. И это была бы действительно ясная позиция».

Что ж, остается лишь ждать первых вестей из CAS об апелляции со стороны России по затянувшемуся допинговому скандалу. Кажется, от него уже устали все: и спортсмены, и политики, и функционеры, и даже WADA. Так и хочется вопросительно процитировать главного героя из книги «Фабрика футбола»: «Ну оно это того стоило?»