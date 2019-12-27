Сергей Тетюхин: волейбол, мечты, победа

Когда твоя мечта идет с тобой рука об руку с самого детства, она обязательно станет реальностью. Достичь своей цели под силу каждому, даже если тебе говорят «не сможешь», «нельзя», «не пытайся». Все это – лишь еще одна причина не предавать мечту и дойти до конца. Олимпийский чемпион, призер чемпионата мира и многократный призер чемпионатов Европы Сергей Тетюхин не остановился, когда ему запретили заниматься спортом, и получил титул чемпиона. Он – пример каждому из нас, а его история – манифест истинных победителей.