Сергей Тетюхин: волейбол, мечты, победа

Когда твоя мечта идет с тобой рука об руку с самого детства, она обязательно станет реальностью. Достичь своей цели под силу каждому, даже если тебе говорят «не сможешь», «нельзя», «не пытайся». Все это – лишь еще одна причина не предавать мечту и дойти до конца. Олимпийский чемпион, призер чемпионата мира и многократный призер чемпионатов Европы Сергей Тетюхин не остановился, когда ему запретили заниматься спортом, и получил титул чемпиона. Он – пример каждому из нас, а его история – манифест истинных победителей.
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