Золотая молодежь. Как встречали наших юных олимпийцев

Выступила наша молодежь блестяще: россияне взяли в общей сложности 29 наград (10 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых) и установили национальный рекорд зимней юношеской Олимпиады по этому показателю. Хоккеисты, фигуристы, бюиатлонисты, лыжники, сноубордисты и юные звездочки других видов спорта, ярко блеснувшие на Играх, выглядели слегка уставшим, но довольными. В зале их с нетерпением ждали родственники, друзья и болельщики, руководство Олимпийского комитета России, представители спонсоров и партнёров ОКР, с также многочисленные СМИ. Победителей и призеров ожидал поистине теплый прием.

Встречали, как и положено приветствовать героев Олимпийских игр: бурными овациями и поздравлениями. А количество теплых объятий, улыбок, слов восхищения и гордости на квадратный метр в этот вечер в «Шереметьеве», без сомнений, зашкаливало.

От имени Президента страны спортсменов поздравил заместитель министра спорта России Сергей Косилов, зачитавший телеграмму Владимира Путина:

— Уважаемые друзья, рад поздравить вас с триумфом на III Юношеских Олимпийских играх. Вы отлично подготовились к этим ответственным соревнованиям. Благодаря целеустремленности и победному настрою вы выдержали серьезную конкуренцию, блестяще справились с поставленными задачами, — говорится в телеграмме.

Итоги соревнований подвел президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

— Это историческая победа, отметил президент ОКР. -- Россия заняла первое место в общемедальном зачете. Вишенкой на торте стало выступление наших хоккеистов. Безусловно, приятно, что такой успех достигнут в борьбе с самой сильной командой на сегодняшний день — сборной Швейцарии. Наши спортсмены стали победителями и призерами в 11 видах спорта. Это показывает, что в России развиваются разные дисциплины. Приятно отметить, что улетали спортсмены из Москвы как представители различных дисциплин, а вернулись настоящей, сплоченной российской олимпийской семьей. Важно, чтобы ребята, почувствовав вкус побед, также самозабвенно готовились к дальнейшим соревнованиям.

Доволен выступлением юниоров остался и Владислав Третьяк.

- Эта сборная влюбила в себя всех, -- сказал президент ФХР. -- Ребята продемонстрировали необыкновенный, атакующий хоккей. Я смотрел и радовался. Хочу сказать, что у нас отличный тренер. Я думаю, что Владимир Филатов очень правильную, хорошую команду собрал. У них поставлено катание, хорошая физическая подготовка. За ребятами уже охотятся наши и зарубежные скауты. Мы идем по правильному пути.

На память о своих первых, хоть и юношеских, но Олимпийских играх все атлеты и тренеры получили талисманы Олимпийской команды России – Медведя-неваляшку и Кота-ушанку. Сразу после церемонии новоиспеченные чемпионы и призеры поспешили домой: отдыхать и отсыпаться.