Олег Матыцин: Говорить мы умеем. Будем учится слушать

Глава Минспорта России Олег Матыцин на первой встрече с Общественным советом при ведомстве озвучил главные цели работы. По его словам, сегодня разрабатывается стратегия развития спортивного направления в стране.

– Сейчас наступил важный период. Мы на этапе подготовки новой стратегии до 2030 года. Она связана с национальными целями. Основная ее задача – здоровье наших людей, чтобы повышались показатели демографии, создавать комфортные условия в обществе. При безусловном уважении к олимпийским медалям они – только верх пирамиды. Наша основная работа – работа с населением, с регионами. Массовый спорт для нас сегодня в приоритете, – подчеркнул Матыцин.

Кроме того, глава ведомства заявил, что программы и политика министерства в целом должны быть открытыми и понятными, а не просто красиво изложенными на бумаге документами.

– Основная задача – открытость обсуждения политики с учетом мнения общественности. Для нас самое главное, чтобы наши программы как можно больше были привязаны к реальной жизни и приносили результат. Люди должны видеть не только стратегию, но и понимать, для чего она нужна. Мы умеем говорить, громко говорить. Наступает время, когда нужно научиться слушать и слышать, – резюмировал министр.

Выделил глава Минспорта и главную проблему сферы. По его словам, она заключается в децентрализации управления.

– Нам нужно быть критичным к тому, что происходит и конструктивно относиться к тому, что должно происходить. Все мы знаем болезни нашего спорта, спорта высших достижений. Мир очень турбулентный, поэтому мы постоянно сталкиваемся с различными вызовами. Основная проблема спорта в России сейчас – децентрализация управления в отрасли. Здорово, что у нас много активных организаций. Однако нам надо понять, что мы играем в одной команде. Инвестиции в спорт сейчас огромны, и такого внимания от главы государства к нашей отрасли не было никогда. Мы должны грамотно использовать эти ресурсы. Ведь ответственность за это лежит на нас. Я готов выслушивать самую острую критику, но она должна быть конструктивной.