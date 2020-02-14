«Шансы поехать на ОИ в Токио - 50 на 50». Поздняков и Ласицкене рассказали о судьбе легкоатлетов - Советский спорт
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14 февраля 2020 18:36ОлимпиадаИванова Дарья

«Шансы поехать на ОИ в Токио - 50 на 50». Поздняков и Ласицкене рассказали о судьбе легкоатлетов

Президент ОКР и трехкратная чемпионка мира поделились планом действий по подготовке к Играм-2020.

В пятницу состоялось заседание рабочей группы Олимпийского комитета России по восстановлению ВФЛА. Встреча проходила за закрытыми дверями. На заседание прибыли все, кроме представителей международной федерации легкой атлетики. По словам президента Олимпийского комитета Станислава Позднякова, совещание прошло в конструктивной и дружеской атмосфере. После заседания он вышел к журналистам в компании трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене. Глава ОКР первым взял слово и озвучил основные решения, принятые во время встречи.

«Критерии для кандидатов в руководители ВФЛА будут жесткими»

Во-первых, рабочая группа утвердила регламент проведения выборной конференции 28 февраля. На ней будут избраны новые руководящие органы ВФЛА. Обновленный президиум федерации будет работать в утвержденном составе до проведения следующей отчетно-выборной конференции. Она пройдет в течение шести месяцев после окончания Олимпийских игр 2020 года.

Второе решение касается критериев отбора кандидатов на ведущие посты Всероссийской федерации легкой атлетики. Глава ОКР назвал их «беспрецедентно жесткими».

- Мы выработали критерии допуска до выборов кандидатов как в президенты, так и в руководство федерации. Они достаточно жесткие. Я бы даже сказал - беспрецедентные - с точки зрения современного спортивного управления. Но в текущей ситуации другие полумеры не работают и не будут действовать. Поэтому сквозь сложную систему этих критериев пройдут не все заявившиеся кандидаты. Ситуация такова, что мы не можем позволить никаких сомнений в легитимности и чистоте тех кандидатов, которые будут участвовать в этом процессе, - отметил Станислав Поздняков. - В ближайшее время список критериев будет опубликован. Смысл их в следующем: На пост руководителя федерации и членов президиума не могут претендовать люди, которые когда-либо нарушали или подозревались в нарушении антидопинговых правил. Мы придерживаемся основного принципа: в новом руководстве российской легкой атлетики должны быть люди с кристально чистой репутацией.

«Внутренние соревнования мы отменять не будем»

Третьим основным вопросом стали соревнования по легкой атлетике внутри страны. Ни одно из них, как заявил президент комитета, отменено не будет.

- Всю эту работу мы ведем в тесном взаимодействии с министерством спорта. Интересы спортсменов и организаторов соревнований по легкой атлетике не будут никоим образом ущемлены. Все мероприятия, включая Чемпионат России, который пройдет в Москве, будут проведены непосредственно под руководством нашей рабочей группы, - подчеркнул Поздняков.

«Шансы -50 на 50, но надежда есть»

Далее свою оценку проведенной на совещании работе дала Мария Ласицкене. Спортсменка прокомментировала возможность своего участия в Олимпийских играх-2020 в Токио.

- Для меня возможность участвовать в Играх равна примерно 50 на 50. К сожалению, утверждать, что я точно буду там, не могу. Но сегодня я увидела: работа ведется, есть желание помочь спортсменам, настрой серьезный. Надеюсь, что со временем вероятность участия в Играх будет увеличиваться, - прокомментировала Мария Ласицкене. - Я рада, что смогла задать вопросы, которые интересуют спортсменов. Услышала от юристов много важной информации. Хорошо, что мы встретились.

Также прыгунья сообщила, что продолжает подготовку к международным соревнованиям.

- Конечно, я готовлюсь. Однако, сейчас у меня нет нейтрального статуса. Но в планах моим тренером прописаны вплоть до сентября все старты. В зимнем сезоне я, к сожалению, многие пропустила. Вероятно, пропущу еще некоторые. Пока точно не знаю. Но я готова и хочу выступать на международной арене. Однако не все зависит от моих желаний, - сказала чемпионка.

Станислав Поздняков к этому добавил, что сейчас ОКР работает над тем, чтобы дать спортсменам возможность выступать на международных соревнованиях. Однако никаких гарантий не дал.

- Со своей стороны мы ведем серьезную работу, в том числе с МОК. Все федерации заинтересованы, чтобы как можно больше сильных спортсменов, которые являются сутью и стержнем олимпийского движения, приняли участие в Играх. Поэтому мы сейчас должны сделать все возможное, чтобы наши легкоатлеты получили нейтральный статус. А для любого спортсмена участие в международных соревнованиях - это обязательная часть подготовки к главному старту. К сожалению, на сегодняшний день наши легкоатлеты планомерной нормальной подготовки к нему лишены, - отметил глава комитета.

«Проблема с квотами для болельщиков пока не решена»

Поехать на соревнования горят желанием не только спортсмены, но российские болельщики. Однако проблема с квотой билетов на Игры-2020 в Токио для них остается пока нерешенной. Периодически комитет добавляет определенное количество мест для наших болельщиков, но их все равно мало.

- Эта работа ведется, но говорить о том, что есть какие-то прорывные решения пока не приходится. Тем не менее мы ожидаем, что в апреле, когда будет открыто новое окно заявок, нам удастся это решить, и все наши болельщики смогут поехать на соревнования, поддержать спотсменов, - отметил руководитель ОКР. - Вообще, сейчас существует много вызовов. Наша главная задача - объединиться и решать проблемы комплексно и рука об руку. Такие действия сегодня мы и пытаемся продемонстрировать на примере легкой атлетики.

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