Надежда из Китая. На родине коронавируса готовы возобновить спортивные лиги

ПАНДЕМИЯ В СПОРТЕ

Эпидемия коронавируса парализует жизнь. Это касается не только спорта. Власти многих стран вводят ограничения на авиаперелеты, крупные кинокомпании переносят релизы блокбастеров, опасаясь провалов в прокате из-за закрытых кинотеатров. Пустуют ночные клубы, рестораны и кафе по всему миру, в супермаркетах скупают продукты, в аптеках – медикаменты. На этом фоне рассчитывать, что спортивные мероприятия продолжат проводиться в обычном режиме, было и наивно, и глупо. К концу недели все устали считать, что именно и где отменили, приостановили или перенесли. Проще уже сказать, какие турниры пока продолжаются. И, в основном, продолжаются они только в России.

В ночь на пятницу по московскому времени стало известно, что не стартует сезон «Формулы-1». Этап в Австралии отменили, ближайшие «Гран-при» - в Бахрейне и Вьетнаме – перенесли на долгий срок (возможно – на осень). Скорее всего, первая гонка пройдет только в июне – в Баку. И то, не факт, что это случится.

Вслед за паузой в чемпионате НБА закрылась на карантин НХЛ (и все другие американские лиги). Из крупных футбольных национальных чемпионатов только в Германии надеялись в этот уик-энд провести тур, пусть и без зрителей – но сдалась, в итоге, и Бундеслига (все матчи отменили). Досрочно завершились все зимние сезоны – даже в биатлоне приняли решение отказаться от воскресных микстов, хотя в Контиолахти успели провести спринт и пасьюты. Несолоно хлебавши вернулись из Америки лыжники.

- Гонки просто отменили. Взяли – и оборвали праздник. Не дали насладиться победой Да и кубка никакого нет. Придется в будущем сезоне биться еще за один, - грустно признавался в беседе с «Р-Спортом» обладатель Большого хрустального глобуса, наш Александр Большунов.

Как только в Швейцарии свернули программу очередного этапа по сноуборду, стало понятно – весь зимний сезон завершен. Что будет с летними видами – не знает никто. По сути, минимум до апреля – точнее, до его середины – все главные турниры в мире остановлены. Даже в России баскетбольная Единая лига поддалась общей практике и прислушалась к мнению игроков – тоже встала на паузу. Правда, КХЛ (несмотря на снявшийся с плей-офф финский «Йокерит») и РПЛ пока продолжают проводить матчи. Но не исключено, что это тоже ненадолго.

СОВМЕСТНАЯ БОРЬБА

Привыкайте – в ближайшее время спортивная пресса будет писать/показывать, а болельщики – смотреть/читать/слушать не о голах/очках/секундах, а о том, как спортсмены и тренеры сидят на карантине. Да даже киберспорт не спасет – все крупные соревнования по компьютерным играм тоже проводятся на стадионах (чтобы у участников были равные условия по интернет-соединению). Их тоже отменяют, да.

На этом фоне интереснее следить за тем, как в разных видах спорта и в лигах справляются с ситуацией. Ведь приостановка турниров – это не просто отмена матчей. Это и тысячи людей, оставшихся без работы. Да, скажем, профсоюз игроков НБА настаивает на выплате полной зарплаты спортсменам – мол, не они виноваты, что матчи отменены. Но мы-то понимаем – игроки этой Лиги, даже не звезды, а с дальнего конца скамеек в своих клубах, от голода в любом случае не умрут. Чего нельзя уверенно сказать о сотрудниках стадионов и многих-многих людей, чей заработок связан непосредственно с проведением матчей (от продавцов хот-догов до уборщиков). Правда, те же баскетболисты уже дали понять, что своих не бросают. Новичок НБА Зайон Уильямсон – один из тех, кому пророчат великое будущее – уже заявил, что выплатит зарплату всему персоналу арены в Новом Орлеане в течение месяца. И он – далеко не единственный, кто поступил подобным образом. Криштиану Роналду дал добро, чтобы его отели в Португалии переоборудовали под медицинские клиники и готов покрыть все расходы. Пилоты «Формулы-1» и теннисисты активно жертвуют деньги в различные фонды, направленные на борьбу с коронавирусом. Примеров много – все не перечислишь.

А это лишь показывает, что звезды не оторваны от мира. И все мы – и легенды спорта, и их поклонники – сейчас находимся в одной лодке. Примерно одинаково страдаем от пандемии, лишившей нас одной из главных радостей в жизни – возможности участвовать или следить за турнирами.

НАДЕЖДА НА ЛУЧШЕЕ

Впрочем, рано или поздно это закончится, и первые хорошие новости уже есть. Причем оттуда, где вся эта история и началась – из Китая. Еще 12 марта офис Китайской баскетбольной ассоциации (КБА) заявил, что намерен возобновить чемпионат 2 апреля. Если в Европе коронавирус лишь продолжает распространяться, вызывая состояние, близкое к панике, в Поднебесной ситуацию стабилизировали – количество зараженных растет незначительно, количество выздоровевших – в разы быстрее. Игрокам и тренерам китайских команд разосланы предписания вернуться в расположение клубов к началу турнира. И речь касается не только местных «звезд», но звезд вполне серьезного уровня. В Китае продолжают карьеру многие экс-игроки НБА, а часть из них не теряет надежды вернуться в сильнейшую лигу планеты. Здесь и Тай Лоусон, и Лэнс Стивенсон, и чемпион последнего сезона в составе «Торонто» Джереми Лин. И многие другие. Не все они, по понятны причинам, горят желанием лететь в КНР, но условия обозначены жесткие – вплоть до дисквалификации и многомиллионных штрафов, а зарплаты у парней там хорошие (иначе бы они не ехали в Китай, а играли где-нибудь в Евролиге). В случае саботажа, каждый баскетболист или тренер может лишиться возможности выступать в этой стране на срок в два-три года, а то и пожизненно. Что, разумеется, никому не улыбается.

Это к тому, что в КБА настроены решительны, и явно не просто так. Значит, эпидемия – хотя бы в Поднебесной – действительно приостановлена. А спортивные турниры, наоборот, вот-вот возобновятся. И в этом – главный позитив последних дней. Ведь есть надежда, что и в Европе, и в США, и в остальном мире в ближайший месяц ситуацию стабилизируют. И нам не придется скучать без матчей главных футбольных лиг, теннисных турниров, НБА, НХЛ, «Формулы-1» и прочих соревнований.

А главное – возможно удастся провести в срок и Евро-2020, и Олимпиаду в Токио.