Надежда из Китая. На родине коронавируса готовы возобновить спортивные лиги - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
15 марта 2020 20:13ОлимпиадаМысин Николай

Надежда из Китая. На родине коронавируса готовы возобновить спортивные лиги

Пока в Европе, Америке и в остальном мире остановили все главные турниры, в Китае готовятся их возобновить. Коронавирус отступает?

ПАНДЕМИЯ В СПОРТЕ

Эпидемия коронавируса парализует жизнь. Это касается не только спорта. Власти многих стран вводят ограничения на авиаперелеты, крупные кинокомпании переносят релизы блокбастеров, опасаясь провалов в прокате из-за закрытых кинотеатров. Пустуют ночные клубы, рестораны и кафе по всему миру, в супермаркетах скупают продукты, в аптеках – медикаменты. На этом фоне рассчитывать, что спортивные мероприятия продолжат проводиться в обычном режиме, было и наивно, и глупо. К концу недели все устали считать, что именно и где отменили, приостановили или перенесли. Проще уже сказать, какие турниры пока продолжаются. И, в основном, продолжаются они только в России.

В ночь на пятницу по московскому времени стало известно, что не стартует сезон «Формулы-1». Этап в Австралии отменили, ближайшие «Гран-при» - в Бахрейне и Вьетнаме – перенесли на долгий срок (возможно – на осень). Скорее всего, первая гонка пройдет только в июне – в Баку. И то, не факт, что это случится.

Вслед за паузой в чемпионате НБА закрылась на карантин НХЛ (и все другие американские лиги). Из крупных футбольных национальных чемпионатов только в Германии надеялись в этот уик-энд провести тур, пусть и без зрителей – но сдалась, в итоге, и Бундеслига (все матчи отменили). Досрочно завершились все зимние сезоны – даже в биатлоне приняли решение отказаться от воскресных микстов, хотя в Контиолахти успели провести спринт и пасьюты. Несолоно хлебавши вернулись из Америки лыжники.

- Гонки просто отменили. Взяли – и оборвали праздник. Не дали насладиться победой Да и кубка никакого нет. Придется в будущем сезоне биться еще за один, - грустно признавался в беседе с «Р-Спортом» обладатель Большого хрустального глобуса, наш Александр Большунов.

Как только в Швейцарии свернули программу очередного этапа по сноуборду, стало понятно – весь зимний сезон завершен. Что будет с летними видами – не знает никто. По сути, минимум до апреля – точнее, до его середины – все главные турниры в мире остановлены. Даже в России баскетбольная Единая лига поддалась общей практике и прислушалась к мнению игроков – тоже встала на паузу. Правда, КХЛ (несмотря на снявшийся с плей-офф финский «Йокерит») и РПЛ пока продолжают проводить матчи. Но не исключено, что это тоже ненадолго.

СОВМЕСТНАЯ БОРЬБА

Привыкайте – в ближайшее время спортивная пресса будет писать/показывать, а болельщики – смотреть/читать/слушать не о голах/очках/секундах, а о том, как спортсмены и тренеры сидят на карантине. Да даже киберспорт не спасет – все крупные соревнования по компьютерным играм тоже проводятся на стадионах (чтобы у участников были равные условия по интернет-соединению). Их тоже отменяют, да.

На этом фоне интереснее следить за тем, как в разных видах спорта и в лигах справляются с ситуацией. Ведь приостановка турниров – это не просто отмена матчей. Это и тысячи людей, оставшихся без работы. Да, скажем, профсоюз игроков НБА настаивает на выплате полной зарплаты спортсменам – мол, не они виноваты, что матчи отменены. Но мы-то понимаем – игроки этой Лиги, даже не звезды, а с дальнего конца скамеек в своих клубах, от голода в любом случае не умрут. Чего нельзя уверенно сказать о сотрудниках стадионов и многих-многих людей, чей заработок связан непосредственно с проведением матчей (от продавцов хот-догов до уборщиков). Правда, те же баскетболисты уже дали понять, что своих не бросают. Новичок НБА Зайон Уильямсон – один из тех, кому пророчат великое будущее – уже заявил, что выплатит зарплату всему персоналу арены в Новом Орлеане в течение месяца. И он – далеко не единственный, кто поступил подобным образом. Криштиану Роналду дал добро, чтобы его отели в Португалии переоборудовали под медицинские клиники и готов покрыть все расходы. Пилоты «Формулы-1» и теннисисты активно жертвуют деньги в различные фонды, направленные на борьбу с коронавирусом. Примеров много – все не перечислишь.

А это лишь показывает, что звезды не оторваны от мира. И все мы – и легенды спорта, и их поклонники – сейчас находимся в одной лодке. Примерно одинаково страдаем от пандемии, лишившей нас одной из главных радостей в жизни – возможности участвовать или следить за турнирами.

НАДЕЖДА НА ЛУЧШЕЕ

Впрочем, рано или поздно это закончится, и первые хорошие новости уже есть. Причем оттуда, где вся эта история и началась – из Китая. Еще 12 марта офис Китайской баскетбольной ассоциации (КБА) заявил, что намерен возобновить чемпионат 2 апреля. Если в Европе коронавирус лишь продолжает распространяться, вызывая состояние, близкое к панике, в Поднебесной ситуацию стабилизировали – количество зараженных растет незначительно, количество выздоровевших – в разы быстрее. Игрокам и тренерам китайских команд разосланы предписания вернуться в расположение клубов к началу турнира. И речь касается не только местных «звезд», но звезд вполне серьезного уровня. В Китае продолжают карьеру многие экс-игроки НБА, а часть из них не теряет надежды вернуться в сильнейшую лигу планеты. Здесь и Тай Лоусон, и Лэнс Стивенсон, и чемпион последнего сезона в составе «Торонто» Джереми Лин. И многие другие. Не все они, по понятны причинам, горят желанием лететь в КНР, но условия обозначены жесткие – вплоть до дисквалификации и многомиллионных штрафов, а зарплаты у парней там хорошие (иначе бы они не ехали в Китай, а играли где-нибудь в Евролиге). В случае саботажа, каждый баскетболист или тренер может лишиться возможности выступать в этой стране на срок в два-три года, а то и пожизненно. Что, разумеется, никому не улыбается.

Это к тому, что в КБА настроены решительны, и явно не просто так. Значит, эпидемия – хотя бы в Поднебесной – действительно приостановлена. А спортивные турниры, наоборот, вот-вот возобновятся. И в этом – главный позитив последних дней. Ведь есть надежда, что и в Европе, и в США, и в остальном мире в ближайший месяц ситуацию стабилизируют. И нам не придется скучать без матчей главных футбольных лиг, теннисных турниров, НБА, НХЛ, «Формулы-1» и прочих соревнований.

А главное – возможно удастся провести в срок и Евро-2020, и Олимпиаду в Токио.

Валиева или Лю? Второй раунд драки за олимпийское золото-2022 Сегодня на юниорском ЧМ в Таллине в борьбу вступают одиночницы. Второй раунд противостояния Камилы Валиевой и Алисы Лю, где на кону – титул олимпийской чемпионки! 06.03.2020 11:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Брайан Орсер: Катание Валиевой действительно превосходное для ее возраста Татьяна Тарасова: Валиева была вне конкуренции Мозалев завоевал золото чемпионата мира среди юниоров
Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Крылов победил Уокера судейским решением на турнире UFC в Бразилии Кунченко уступил бразильцу Дос Сантосу на турнире UFC в Бразилии Макгрегор опроверг информацию о том, что его тетя скончалась от COVID-19
Александр Тихонов: Губерниев – талантливый парень, но свой талант использовал неправильно Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о неудачах российских биатлонистов, Александре Логинове и окончании «войны» с Дмитрием Губерниевым. 11.03.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Ни медали врагу. Наши пары заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ Первый комплект наград чемпионата мира в Таллине полностью достался России. Золото в парном катании - у Аполлинарии Панфиловой и Дмитрий Рылова. 05.03.2020 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Семь сорок» для Лю. Валиева захватила лидерство на юниорском ЧМ На чемпионате мира среди юниоров в Таллине женскую короткую программу уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Алиса Лю из США идет только четвертой. 06.03.2020 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Ночь без хоккея. НХЛ приостановила сезон «Советский спорт» рассказывает, что не произойдет в самое ближайшее время из-за вируса, перешедшего в стадию пандемии. 13.03.2020 10:00 Хоккей Федоровский Александр
Новости
21:20 Футбол Карпин - об игре с «Локомотивом»: Одна команда играла, создавала моменты, другая забивала
21:12 Футбол Крыховяк признан лучшим игроком матча «Ростов» - «Локомотив»
21:07 Футбол «Ювентус» может продлить контракт с Роналду до 2024 года
20:56 Фигурное катание Клуб Евгении Медведевой закрыт на карантин
20:54 Футбол «Локомотив» в гостях обыграл «Ростов»
20:45 Футбол «ПСЖ» приостановил тренировки из-за коронавируса
20:33 Велошоссе Соревнования по велоспорту приостановлены
20:27 Футбол Ари: «Сочи» превзошел «Краснодар» в мотивации и агрессивности
20:25 Футбол «Ростов» - «Локомотив». Попов с пенальти сократил отставание ростовчан
20:12 Футбол Италия попросит отложить Евро-2020 из-за коронавируса
20:01 Футбол Андре Шюррле: Надеюсь, все будут находиться в безопасности рядом с семьей
20:01 Футбол Вячеслав Колосков: Если Евро-2020 перенесут на новые сроки, это будет разумным решением
19:49 Футбол Виргил ван Дейк: Победа «Ливерпуля» в АПЛ на пустом стадионе вызовет опустошение
19:47 Футбол «Ростов» - «Локомотив». Крыховяк отправил третий мяч в ворота хозяев
19:43 Футбол Жемалетдинов удвоил преимущество «Локомотива»
19:39 Футбол «Локомотив» вышел вперед в игре против «Ростова» благодаря автоголу Песьякова
19:28 Футбол «Торпедо» сыграло вничью с «Текстильщиком» и опустилось на четвертое место
19:24 Олимпиада Церемония передачи Олимпийского огня пройдет без зрителей и журналистов
19:09 Футбол Вадим Евсеев: «Уфа» показывает антифутбол? А в чем он проявляется?
19:07 Футбол «Ротор» победил «Шинник» и стал единоличным лидером ФНЛ
Все ужасы карантина: приехавшая из Италии девушка описала "лечение" в Подмосковье
«Не вижу ни жены, ни детей». Главархитектор Нижнего Тагила назвал причину увольнения
Коронавирус в мире: пустые прилавки, сожжённые больницы и песни с балконов
Каникулы у оренбургских школьников начнутся досрочно из-за коронавируса?
Попавшую в беду тигрицу спасают в Хабаровском крае
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика