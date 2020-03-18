Олимпиаду пока не отменяют. Очередные сводки с войны с коронавирусом - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
18 марта 2020 22:00ОлимпиадаМысин Николай

Олимпиаду пока не отменяют. Очередные сводки с войны с коронавирусом

В России продолжают играть в волейбол, в теннисном мире – скандал с «Ролан Гарросом», а Игры-2020 в Токио пока не собираются переносить. «Советский спорт» – о последних событиях, связанных с пандемией.

ВОЛЕЙБОЛУ – БЫТЬ!

Не все, не все еще отменили! За чем-то еще можно следить. В частности – за волейболом. По крайней мере – в нашей стране. Заместитель генерального директора ВФВ (Всероссийской федерации волейбола) Михаил Подлозный заявил, и мужской, и женский чемпионаты будут продолжены. Хоть и без зрителей.

Мы приняли решение, что чемпионат России в низших лигах остановлен, но поединки за 1-4-е места среди женщин и встречи мужских команд в квалификационном раунде пройдут либо при ограниченном числе болельщиков, либо вовсе без них, цитирует Подлозного «Р-Спорт».

И это, в общем, многих порадовало. Хоть в одном командном виде спорта можно продолжить следить за борьбой (пусть лишь по ТВ или онлайн, а не с трибун). Футбол, хоккей, баскетбол остановлены, а волейбол – нет!

Исполком ВФВ поступил абсолютно разумно, отметил гендиректор женского столичного «Динамо» Владимир Зиничев. Я не вижу логики и здравого смысла в том, чтобы останавливать сейчас чемпионат России. Одно дело, если соревнования сопряжены со скоплением десятков тысяч человек. Но если на арене только две команды плюс судьи, то это – максимум 50 человек. И какой смысл запрещать матчи? В одном вагоне метро куда больше людей, но его же не закрывают! Массовость и сам факт проведения соревнований – все-таки, не одно и то же.

Речь, кстати, идет не только о национальном турнире. О международном тоже. Официально ЕКВ (Европейская конфедерация волейбола) остановила плей-офф еврокубков. Но сделала исключение для одного полуфинала Кубка ЕКВ, поскольку в нем встречаются российские команды – новосибирский «Локо» и питерский «Зенит». Первая встреча состоится в четверг – в Новосибирске. Ответная – 26 марта, в Санкт-Петербурге. Пройдут они тоже без зрителей.

Если, конечно, пройдут…

Поскольку есть два нюанса. В среду вечером Минспорта РФ рекомендовало отменить в стране вообще все спортивные мероприятия начиная с 21 марта (раньше ограничение касалось лишь международных турниров). А власти Санкт-Петербурге и вовсе ввели карантин аж до 30 апреля. Правда, здесь речь идет о событиях, в которых участвуют более 50 человек. Так что, теоретически, матч «Зенит» «Локомотив» не попадет под ограничения. Но кто знает, как изменится ситуация в ближайшие дни?

ЧТО ПОЗВОЛЯЮТ СЕБЕ ЭТИ ФРАНЦУЗЫ?

На фоне остальных новостей (в частности, в среду «закрыли» футбольный чемпионат Австрии, а чешский этап хоккейного Евротура перенесли на осень) особый резонанс вызвало решение организаторов «Ролан Гарроса» провести его в сентябре. Через неделю после US Open. Как оказалось, она обрадовала не всех. Точнее, не сама новость. А то, как принималось это решение.

Поскольку руководство Федерации тенниса Франции не посовещалось ни с кем! Ни с ATP, ни с WTA, ни с ITF (Международной федерацией тенниса). Ни с профсоюзом игроков. Правда, Ги Форже – директор «Ролан Гарроса» звонил Рафаэлю Надалю… Но этот факт (если он был) лишь повышает общий градус цинизма. Рафа, конечно, легенда. Икона и кумир Парижа. Но чтобы советоваться только с ним? Игнорируя мнения всех остальных – от Федерера и Джоковича (и других игроков), до представителей Тура и руководства прочих турниров, на время проведения которых наложится чемпионат Франции? Это, как минимум, некрасиво.

Да и попросту глупо.

«Федерация тенниса США планирует провести US Open в изначальные сроки, но мы изучаем все возможные варианты. В том числе – и перенос. В момент, когда весь мир объединяется, мы понимаем, что такое решение нельзя принять единолично. Если потребуется, мы сделаем это только совместно с другими турнирами «Большого шлема» и нашими партнерами, включая WTA, ATP, ITF и Кубок Лэйвера» говорится в заявлении USTA. Явно составленном с целью «подколоть» французских коллег.

«Это какое-то безумие! У нас и так беспрецедентная обстановка, мы все стараемся сделать так, чтобы все были в выигрыше. А руководство «Ролан Гарроса» приняло решение о переносе, не посоветовавшись абсолютно ни с кем. Можно сказать – взяло нас на понт. Это очень самодовольно», писал в соцсетях 93-я ракетка мира и член совета игроков ATP Вашек Поспишил.

«Это объявление застало нас врасплох. Нас и всех наших партнеров – из теннисных федераций Австралии, США и ATP. Но мы намерены провести Кубок Лэйвера в изначально заявленный срок. Тем более, что все билеты уже проданы», отметили организаторы выставочного турнира (созданного по инициативе Федерера), который должен состояться в Бостоне 25-27 сентября (то есть, во время перенесенного «Ролан Гарроса»).

И, скорее всего, в том же ключе думают руководители всех остальных турниров, на которые наложится французский «Большой шлем». Включая и турнир в Санкт-Петербурге.

Есть ощущение, что история не закончилась. И нас ждет какое-то развитие. Возможно – очередной перенос «Ролан Гарроса», на который сейчас озлобились все. Ну, может, разве что кроме Надаля. С ним-то, видимо, посоветовались…

ОЛИМПИАДА – ПОСЛЕДНИЙ БАСТИОН

Но главное, что всех волнует в данной ситуации – состоится ли Олимпиада? Евро-2020 уже перенесли, все футбольные лиги приостановлены. Не состоится хоккейный ЧМ. А что же с главным спортивным событием четырехлетия?

Ясности пока нет.

С одной стороны прилетают неприятные новости – коронавирус выявлен у вице-президента Олимпийского комитета Японии Козо Тасимы. Что, в общем, намекает – с эпидемией в этой стране все непросто. С другой – представители МОК заявили, что не планируют решать судьбу Олимпиады в ближайшие дни. И недели.

До начала Игр в Токио остается больше четырех месяцев, говорится в заявлении МОК на его официальном сайте. – И на данном этапе нет никакой необходимости предпринимать радикальные действия. Любые спекуляции по этой теме только вредят. В настоящее время спортсмены столкнулись с проблемами, связанными с квалификацией на Олимпиаду. В некоторых странах им трудно продолжать тренировки. Но международные федерации и национальные олимпийские комитеты работают над этими проблемами. На сегодняшний день 57 процентов атлетов уже получили право участвовать в Играх. Что касается всех остальных, то мы совместными усилиями внесем необходимые изменения в систему отбора.

Косвенно МОК подтвердил – вариант отмены или переноса Олимпиады не исключен. Но подобное решение будет приниматься позднее. Если, конечно, того потребует ситуация.

Будем надеяться, что до этого не дойдет.

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