Кому «Чокнутый профессор», а кому «Усатый нянь». Персональные фильмы и книги для звезд - Советский спорт
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06 апреля 2020 19:00ОлимпиадаТигай Лев

Кому «Чокнутый профессор», а кому «Усатый нянь». Персональные фильмы и книги для звезд

Предлагаем вам шуточный список: что по идее должны были бы смотреть и читать во время карантина известные личности российского и мирового спорта.

Для людей, привыкших вести максимально активный образ жизни, особенно угнетающе сидеть неделями в четырех стенах. И чтобы хоть как-то поднять настроение спортсменам, а заодно и своим читателям, «Советский спорт» решил порекомендовать звездам кое-что на свой вкус. А именно: фильмы и книги, названия и содержание которых максимально подходят каждой из перечисленных ниже личностей.

Здесь перемешано все: литература разных жанров, кино, сериалы и даже мультики. Кстати, когда вы прочтете это и отсмеетесь, то легко можете сами продолжить данный список. Это крайне веселое занятие – сужу по себе, так как последние пару дней то и дело принимался хохотать, найдя удачное сочетание. Не сомневаюсь, что их еще остались многие сотни.

Итак, вот моя версия:

«Усатый нянь» Станислав Черчесов
«Человек-паук» Игорь Акинфеев
«Чемодан», «Москва. Три вокзала» Доменико Тедеско и предыдущие тренеры «Спартака»
«Отец-молодец» Валерий Карпин
«Красавчик» Криштиану Роналду
«Халк» Халк
«Тюряга», «Комедия строгого режима», «Узник замка Иф», «Архипелаг ГУЛАГ» Александр Кокорин
«Любить по-русски» Иван Новосельцев
«Любить по-русски-2» Денис Глушаков
«Любить по-русски-3» Семен Варламов
«Зубастики» Александр Овечкин
«Кавказский пленник» Хабиб Нурмагомедов
«Москва-Петушки», «Самый пьяный округ в мире» Александр Емельяненко
«Осень патриарха» Федор Емельяненко
«Хозяин тайги» Александр Большунов
«Непрощенный», «Луч света в темном царстве» Александр Логинов
«Неподдающиеся», «Солдаты неудачи» остальная сборная России по биатлону
«Что делать?» тренеры сборной России по биатлону
«Невезучие», «Не горюй» болельщики сборной России по биатлону
«Разрушитель», «Гадкий я», «А баба Яга против!» Александр Тихонов
«Западня», «Бодался теленок с дубом» – Владимир Драчев
«Глазами клоуна», «Балабол», «Байки Митяя» – Дмитрий Губерниев
«Прощай, оружие!» Мартен Фуркад
«С меня хватит!», «Уходя – уходи» Мария Шарапова
«Не валяй дурака» Алина Загитова
«Ангелы Чарли», «Три сестры» Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова
«Железная леди», «Звездные войны. Атака клонов» Этери Тутберидзе
«Бриллиантовая рука» Алексей Швед
«Железный человек» Кайл Хайнс
«Всадник без головы» Майк Джеймс, Леброн Джеймс
«Капитак Крюк» Карим Абдул-Джаббар
«Дочь д’Артаньяна» Инна Дериглазова
«Не родись красивой» Кастер Семеня
«Каратель», «Закон и порядок», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» Юрий Ганус
«Чокнутый профессор», «Стукач», «Тайны следствия», «Записки из подполья» Григорий Родченков
«По ком звонит колокол» вся олимпийская сборная России
«Чума», «Эпидемия», «Заражение», «Маска» все жители Земли
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