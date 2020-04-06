Кому «Чокнутый профессор», а кому «Усатый нянь». Персональные фильмы и книги для звезд

Для людей, привыкших вести максимально активный образ жизни, особенно угнетающе сидеть неделями в четырех стенах. И чтобы хоть как-то поднять настроение спортсменам, а заодно и своим читателям, «Советский спорт» решил порекомендовать звездам кое-что на свой вкус. А именно: фильмы и книги, названия и содержание которых максимально подходят каждой из перечисленных ниже личностей.
Здесь перемешано все: литература разных жанров, кино, сериалы и даже мультики. Кстати, когда вы прочтете это и отсмеетесь, то легко можете сами продолжить данный список. Это крайне веселое занятие – сужу по себе, так как последние пару дней то и дело принимался хохотать, найдя удачное сочетание. Не сомневаюсь, что их еще остались многие сотни.
Итак, вот моя версия:
«Усатый нянь» – Станислав Черчесов
«Человек-паук» – Игорь Акинфеев
«Чемодан», «Москва. Три вокзала» – Доменико Тедеско и предыдущие тренеры «Спартака»
«Отец-молодец» – Валерий Карпин
«Красавчик» – Криштиану Роналду
«Халк» – Халк
«Тюряга», «Комедия строгого режима», «Узник замка Иф», «Архипелаг ГУЛАГ» – Александр Кокорин
«Любить по-русски» – Иван Новосельцев
«Любить по-русски-2» – Денис Глушаков
«Любить по-русски-3» – Семен Варламов
«Зубастики» – Александр Овечкин
«Кавказский пленник» – Хабиб Нурмагомедов
«Москва-Петушки», «Самый пьяный округ в мире» – Александр Емельяненко
«Осень патриарха» – Федор Емельяненко
«Хозяин тайги» – Александр Большунов
«Непрощенный», «Луч света в темном царстве» – Александр Логинов
«Неподдающиеся», «Солдаты неудачи» – остальная сборная России по биатлону
«Что делать?» – тренеры сборной России по биатлону
«Невезучие», «Не горюй» – болельщики сборной России по биатлону
«Разрушитель», «Гадкий я», «А баба Яга против!» – Александр Тихонов
«Западня», «Бодался теленок с дубом» – Владимир Драчев
«Глазами клоуна», «Балабол», «Байки Митяя» – Дмитрий Губерниев
«Прощай, оружие!» – Мартен Фуркад
«С меня хватит!», «Уходя – уходи» – Мария Шарапова
«Не валяй дурака» – Алина Загитова
«Ангелы Чарли», «Три сестры» – Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова
«Железная леди», «Звездные войны. Атака клонов» – Этери Тутберидзе
«Бриллиантовая рука» – Алексей Швед
«Железный человек» – Кайл Хайнс
«Всадник без головы» – Майк Джеймс, Леброн Джеймс
«Капитак Крюк» – Карим Абдул-Джаббар
«Дочь д’Артаньяна» – Инна Дериглазова
«Не родись красивой» – Кастер Семеня
«Каратель», «Закон и порядок», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» – Юрий Ганус
«Чокнутый профессор», «Стукач», «Тайны следствия», «Записки из подполья» – Григорий Родченков
«По ком звонит колокол» – вся олимпийская сборная России
«Чума», «Эпидемия», «Заражение», «Маска» – все жители Земли
«Пир во время чумы» – не рекомендуется до окончания пандемии.