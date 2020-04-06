Кому «Чокнутый профессор», а кому «Усатый нянь». Персональные фильмы и книги для звезд

Для людей, привыкших вести максимально активный образ жизни, особенно угнетающе сидеть неделями в четырех стенах. И чтобы хоть как-то поднять настроение спортсменам, а заодно и своим читателям, «Советский спорт» решил порекомендовать звездам кое-что на свой вкус. А именно: фильмы и книги, названия и содержание которых максимально подходят каждой из перечисленных ниже личностей.

Здесь перемешано все: литература разных жанров, кино, сериалы и даже мультики. Кстати, когда вы прочтете это и отсмеетесь, то легко можете сами продолжить данный список. Это крайне веселое занятие – сужу по себе, так как последние пару дней то и дело принимался хохотать, найдя удачное сочетание. Не сомневаюсь, что их еще остались многие сотни.

Итак, вот моя версия:

«Усатый нянь» – Станислав Черчесов

«Человек-паук» – Игорь Акинфеев

«Чемодан», «Москва. Три вокзала» – Доменико Тедеско и предыдущие тренеры «Спартака»

«Отец-молодец» – Валерий Карпин

«Красавчик» – Криштиану Роналду

«Халк» – Халк

«Тюряга», «Комедия строгого режима», «Узник замка Иф», «Архипелаг ГУЛАГ» – Александр Кокорин

«Любить по-русски» – Иван Новосельцев

«Любить по-русски-2» – Денис Глушаков

«Любить по-русски-3» – Семен Варламов

«Зубастики» – Александр Овечкин

«Кавказский пленник» – Хабиб Нурмагомедов

«Москва-Петушки», «Самый пьяный округ в мире» – Александр Емельяненко

«Осень патриарха» – Федор Емельяненко

«Хозяин тайги» – Александр Большунов

«Непрощенный», «Луч света в темном царстве» – Александр Логинов

«Неподдающиеся», «Солдаты неудачи» – остальная сборная России по биатлону

«Что делать?» – тренеры сборной России по биатлону

«Невезучие», «Не горюй» – болельщики сборной России по биатлону

«Разрушитель», «Гадкий я», «А баба Яга против!» – Александр Тихонов

«Западня», «Бодался теленок с дубом» – Владимир Драчев

«Глазами клоуна», «Балабол», «Байки Митяя» – Дмитрий Губерниев

«Прощай, оружие!» – Мартен Фуркад

«С меня хватит!», «Уходя – уходи» – Мария Шарапова

«Не валяй дурака» – Алина Загитова

«Ангелы Чарли», «Три сестры» – Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова

«Железная леди», «Звездные войны. Атака клонов» – Этери Тутберидзе

«Бриллиантовая рука» – Алексей Швед

«Железный человек» – Кайл Хайнс

«Всадник без головы» – Майк Джеймс, Леброн Джеймс

«Капитак Крюк» – Карим Абдул-Джаббар

«Дочь д’Артаньяна» – Инна Дериглазова

«Не родись красивой» – Кастер Семеня

«Каратель», «Закон и порядок», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» – Юрий Ганус

«Чокнутый профессор», «Стукач», «Тайны следствия», «Записки из подполья» – Григорий Родченков

«По ком звонит колокол» – вся олимпийская сборная России

«Чума», «Эпидемия», «Заражение», «Маска» – все жители Земли

«Пир во время чумы» – не рекомендуется до окончания пандемии.