Игровой автомат из туалетной бумаги и марафон на балконе. Как атлеты коротают время в отпуске - Советский спорт
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09 апреля 2020 19:00ОлимпиадаВелиев Эмиль

Игровой автомат из туалетной бумаги и марафон на балконе. Как атлеты коротают время в отпуске

Как развлечь себя во время карантина? Звезды тоже фонтанируют идеями! А «Советский спорт» собрал самые забавные из них.

МАРАФОН НА БАЛКОНЕ

Французский марафонец Элиша Ночомовиц, как и многие другие, на карантине не имеет возможности заниматься своим прямым видом деятельности, поэтому поддерживает форму дома как может. Но что делать, если все же хочется проверить себя в бою, ведь марафон в первую очередь – соревнование с самим с собой? Есть решение! Ночомовиц, не придумав ничего оригинальнее, решил просто преодолеть дистанцию в 42 км 195 м на своем балконе. Учитывая длину балкона, равную семи метрам, легкоатлету потребовалось более шести тысяч пробежек. Эксперимент прошел успешно, время француза – 6:48. На олимпийское золото, конечно, не потянет (тут надо пробежать в районе двух часов), но на комплимент за уникальность – вполне.

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🎖FINISHER MARATHON DE MON BALCON🎖 . 🔸️Je viens courir pendant près de 7heures sur mon balcon de 7 mètres de long et 1metre de large. (Vous avez été nombreux à calculer,à peu près 6000 A/R) J'avais la possibilité de sortir pour courir autour de la maison,mais si tout le monde pense pareil on aurait été nombreux dehors... Mon travail a été reconnu d'inutilité public,donc le meilleur moyen de ne pas se laisser abattre c'est de faire du sport. 🔸️La consigne était de rester à la maison,c'est ce que j'ai fait. Juste pour vous montrer qu'on a pas d'excuses,et s'il vous plaît penser à toutes ces aides soignants qui sont en première ligne face à ce virus 🙏🙏❤ J'écris à chaud après avoir tourner pendant 7h sur mon balcon...tout se mélange dans ma tête et j'ai envie de vomir hahaha... Mais merci à tous et toutes pour vos messages/soutien tout le long de la journée. Vous m'avez bien aider à tenir. J'ai bossé mon mental aujourdhui. Je ne me pensais plus capable de courir 42bornes mais #marathonman est toujours présent ⚡🤜🤛 LA BISE #suuntofr #marathonman #runhappy #runhappyteam #runtoexplore #runtoinspire #runstoppable #motivationoftheday #nopainnogain #runningmotivation #runnerlife #igrunners #runnersofinstagram #picoftheday #marathonfinisher #fuckcovid19 #npng #trainhard #workhard #athlete #motivation #brooksrunhappyteam

Публикация от 🌟Marathon-Man 🌟 RunHappyTeam🇲🇫 (@elisha_nochomovitz)

ПОДЕРЖИТЕ МОЙ КОФЕ

Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш, ныне выступающий за «Порту», привез на юг Европы не только свою русскую девушку Алесю, но и свое знаменитое чувство юмора. Во время карантина кабовердийцу стало немного скучно и он решил подшутить над своей второй половиной. Нападающий поставил стакан кофе на длинную палку и прислонил ее к потолку, после чего попросил Алесю подержать конструкцию. Когда девушка взялась за палку, Зе просто ушел подальше. Можно взять на вооружение в семейных разборках!

ТРИ СЕРДЕЧКА

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин карантинный отпуск решил провести в казино. Несмотря на то, что в Лас-Вегас или Монте-Карло полететь не удалось, нынешний телеведущий нашел подходящее решение. Ягудин попросту нарисовал соответствующие картинки на такой «дефицитной» в наше время туалетной бумаге, надел три рулона на палку и стал крутить «рычаг», как в самых дорогих игорных заведениях. Радости трем сердечкам нет предела.

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Карантин День#6 💚💚💚 #карантин #день6 #сидимдома #оставайтесьдома

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

САДОВНИК МИЛНЕР

Джеймс Милнер, который на поле отличается огромной работоспособностью и трудолюбием, а также способен закрыть чуть ли не любую позицию (недаром одно из прозвищ англичанина – «Универсальный солдат»), на карантине также времени зря не теряет. Защитник «Ливерпуля» выбрал для себя чисто английские хобби: сначала он с раскладывал множество чайных пакетиков по разным банкам, после чего, с присущей ему кропотливостью, принялся подстригать газон у дома. Вроде бы ничего необычного, но делать это Милнер стал при помощи канцелярских ножниц и детской линейки.

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Now the tea bags are sorted I’ve got time to level out this lawn... wonder if I can borrow Anfield’s Keep off the Grass sign 🤔 #onebladeatatime #productiveday #snipsnip ✂️

Публикация от James Milner (@jamesmilnerofficial)

МОЖНО РАССЛАБИТЬСЯ

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс показала в своем инстаграме, как проводит вынужденный отпуск. Пользователи были явно удивлены, увидев, как американка пьет со своим мужем коньяк. Отметим, что супругом Уильямс является сооснователь известной социальной сети и новостного сервиса Reddit, американец армянского происхождения Алексис Оганян. Сама теннисистка призналась, что давно не пила такого крепкого спиртного.

ПЕЛЬМЕШКИ БЕЗ СПЕШКИ

Илья Ковальчук во время вынужденного отпуска остался в США, где продолжает тренировки в домашних условиях. Нападающий также теперь почти все свободное время посвящает семье. Так, хоккеист, видимо, соскучился по родине и выложил видео, как они с женой и детьми вместе лепят пельмени. Отличный способ увеличить словарный запас американских болельщиков. Незадолго до остановки сезона Ковальчук был обменян из «Монреаля» в «Вашингтон», где воссоединился со своими партнерами по сборной России – Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым. На счету нападающего семь матчей и четыре очка за столичную команду в «регулярке».

ШАШЛЫК И ПРОДУКТЫ ЧЕРЕЗ ОКНО

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков, недавно вернувшиеся из США, оказались заперты дома на официальном двухнедельном карантине. Спортсмены стараются соблюдать его честно. Траньков через свой инстаграм рассказал, что, несмотря на хорошую погоду, погулять получается максимум в собственном дворе, а с друзьями пообщаться по видеосвязи или через закрытое окно.

День четвертый. Становится чуть тоскливее, но пока живы. Погода чудо! И это спасает, гуляем во дворе. Вчера друзья привезли нам продукты, оставили у дверей, поболтали через закрытое окно... Сегодня жарил шашлык, Анжелика его очень любит, отметил фигурист.

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