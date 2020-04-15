Станислав Поздняков: «Стараемся оказывать посильную помощь всем федерациям»

Напомним, что 24 марта Международный олимпийский комитет принял беспрецедентное решение о переносе Олимпийских игр на один год в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на то, что официальное название ближайшей летней Олимпиады останется «Токио-2020», пройдет она в столице Японии уже в 2021 году – с 23 июля по 8 августа. Исходя из сложившейся ситуации, Исполком ОКР утвердил решение Бюро Исполкома о продлении периода реализации программы содействия подготовке кандидатов в члены Олимпийской команды России и обеспечения участия Олимпийской делегации Российской Федерации в Играх XXXII Олимпиады до 30 сентября 2021 года. Общий объем финансирования для обеспечения потребностей Общероссийских спортивных федераций в 2020-2021 годах в рамках данной программы увеличен на 265 миллионов рублей. Данные средства будут выделены после перераспределения расходов внутри четырехлетнего финансового плана ОКР за счет оптимизации, сокращения и переноса отдельных статей.

– Финансовая ситуация в плане подготовки к Токио сейчас, мягко говоря, непростая, – отметил глава ОКР Станислав Поздняков. – Экономические аспекты, связанные с коронавирусом, наложились на дополнительные траты на подготовку в связи с переносом Игр в Токио на 1 год, и с определенными проблемами сейчас сталкиваются все наши федерации. Мы стараемся идти навстречу в различных вопросах, находимся с руководителями ОСФ в постоянном контакте, ищем пути решения возникающих вопросов. Освободим от уплаты арендной платы те федерации, которые квартированы в ОКР, сроки сейчас согласовываем и, конечно, делаем все возможное, чтобы изыскать дополнительные средства в рамках нашей Программы содействия подготовке спортсменов-кандидатов на участие в Играх в Токио. С момента объявления новых дат проведения Олимпиады, наши службы вплотную занялись перераспределением статей расходов в финансовом плане ОКР, в результате сокращений и оптимизации отдельных статей удалось выделить сумму в 265 миллионов рублей. Будем работать с ОСФ на основании поступающих от них заявок.

При этом в полном объеме продолжает действовать утвержденное решением Исполкома ОКР в ноябре 2018 года Положение о финансировании программ, мероприятий и проектов дополнительного обеспечения подготовки и участия российских спортсменов в Олимпийских играх по заявкам общероссийских спортивных федераций по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр. По состоянию на 1 апреля 2020 года для обеспечения дополнительного финансирования мероприятий общероссийских спортивных федераций в рамках программы Токио-2020 и на основании поданных ОСФ заявок ОКР уже выделил 545 миллионов 780 тысяч рублей по следующим направлениям.

– финансирование трансферов и оплата услуг и труда российских и иностранных тренеров, медицинского и административного персонала, технических и научных специалистов, осуществляющих подготовку и обеспечение участия российских спортсменов в Олимпийских играх – 296,58 млн. рублей.

– финансирование изготовления, приобретения, транспортировки и установки спортивного и научного оборудования, спортивного инвентаря, животных, участвующих в соответствии с правилами вида спорта в спортивных соревнованиях по данному виду спорта, оборудования для подготовки спортивного инвентаря, их страхования, расходных и комплектующих материалов, экипировки, программного обеспечения, включая оргтехнику, приобретения и страхования специального автотранспорта/автотранспорта с последующим дооборудованием – 112,73 млн. рублей.

– оплата лечебных и восстановительных мероприятий членов и кандидатов в члены олимпийской команды России – 0,70 млн. рублей.

– финансирование мероприятий антидопингового обеспечения спортивной подготовки спортсменов кандидатов в олимпийскую команду России и/или ее членов – 4,49 млн. рублей.

– финансирование расходов по подготовке и проведению конференций, семинаров, программ повышения профессиональной компетенции тренеров и специалистов в рамках подготовки к Олимпийским играм – 1,01 млн. рублей.

– финансирование проезда, проживания и питания спортсменов, тренеров и специалистов, использования спортивных объектов и восстановительных центров (баз), транспорта во время спортивных, тренировочных, тестовых и организационно-технических мероприятий в рамках подготовки к Олимпийским играм – 54,93 млн. рублей.

– финансирование мероприятий в рамках реализации и внедрения в практику, с учётом накопленной в ОКР научно-методической базы, проекта ОКР «Изучение особенностей хронобиологической и климатогеографической адаптации высококвалифицированных спортсменов в условиях проведения Игр XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония)» – 71,91 млн. рублей.

– финансирование уставных целей в рамках подготовки к Олимпийским играм – 2,28 млн. рублей.

В общей сложности, начиная с 2016 года, за весь период действия Программы ОКР Токио-2020 Олимпийский комитет России профинансировал мероприятия на сумму свыше 900 миллионов рублей. Помимо взаимодействия с ОСФ регулярная работа велась, в том числе, по таким направлениям как:

– выявление талантливых молодых спортсменов.

– поддержка сборных команд по олимпийским дисциплинам, впервые включенным в олимпийскую программу Игр 2020 года.

– обеспечение благоприятных условий для реализации медального потенциала российских спортсменов – потенциальных медалистов Игр 2020 года и проведение регулярного мониторинга роста их функциональной подготовленности на основе современных достижений инновационных цифровых технологий.

– повышение профессионального уровня тренеров и специалистов, осуществляющих руководство олимпийской подготовкой российских спортсменов.

– антидопинговое обеспечение олимпийской подготовки.