Медведев, Чалов и Панарин. Кто вошел в список самых перспективных россиян по версии «Форбс»? - Советский спорт
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30 апреля 2020 16:00ОлимпиадаМысин Николай

Медведев, Чалов и Панарин. Кто вошел в список самых перспективных россиян по версии «Форбс»?

Второй год подряд журнал «Форбс» публикует рейтинг «30 на 30» – самых талантливых молодых россиян (до 30 лет) в своих видах деятельности. В спорте – в том числе.

Впервые этот рейтинг появился в прошлом году. В категории «спорт и киберспорт» в число номинантов в 2019-м вошли:

Хабиб Нурмагомедов (ММА)
Алина Загитова (фигурное катание)
Мурат Гассиев (бокс)
Александр Большунов (лыжные гонки)
Карен Хачанов (теннис)
Александр Головин (футбол)
Дмитрий Кулагин (баскетбол)
Кирилл Капризов (хоккей)
Мария Ласицкене (прыжки в высоту)
Роман Кушнарев (киберспорт)

Тройку лауреатов в итоге составили Кушнарев, Головин и Капризов. Учитывая, как успешно в дальнейшем сложился сезон для Большунова (взявшего «Тур де Ски» и Кубок мира), эксперты «Форбс», возможно, просчитались. Впрочем, прогнозы – в любом случае, дело неблагодарное. Посмотрим лучше, кого отобрали сейчас.

Отдельно выделим двух представителей киберспорта.

Кирилл Михайлов (21 год) – лидер и капитан украинской команды по CS:GO NaVi, трансфер которого обошелся последней в несколько сотен тысяч долларов. И, в принципе, оказался оправданным – под руководством россиянина NaVi выиграли престижный турнир в Катовице. Сам Михайлов за свою карьеру уже успел заработать 135 000 долларов.

Марк Данилов – самый юный среди номинантов. Парню всего 15 лет, и он – спец по Fortnite. Громких титулов у москвича пока нету, но солидные доходы уже есть – только за результаты на чемпионате мира в Нью-Йорке (с призовым фондом в 40 миллионов долларов!), Данилов заработал $150 000 (хотя к медалям не подобрался и близко). Сейчас его считают одной из главных восходящих звезд киберспорта.

Но, оставим киберспорт в стороне. Изучив более привычные нам виды. Итак, в список номинантов на этот раз вошли:

ФЕДОР ЧАЛОВ

1

Возраст: 22 года
Вид спорта: футбол

Воспитанник ЦСКА уже не первый год считается одной из главных восходящих звезд российского футбола, в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ (15 голов), плюс начал привлекаться в основной состав сборной. Летом 2019-го Чалов мог оказаться в английской премьер-лиге, но предложение о трансфере за 25 миллионов фунтов стерлингов от «Кристал Пэлас» ЦСКА отклонил.

МАРИЯ ВАДЕЕВА

1

Возраст: 21 год
Вид спорта: баскетбол

Дочь известного в прошлом игрока Алексея Вадеева еще в 16 лет попала в главную национальную сборную и несмотря на свой все еще юный возраст уже считается одним из ветеранов команды, а так же является ее капитаном. Вадеева – возможно, самая талантливая центровая в Европе и одна из сильнейших в мире. На драфте женской НБА в 2018-м ее выбрали под высоким 11-м пиком. В настоящий момент Мария совмещает выступления в сильнейшем клубе России УГМК и «Лос-Анджелес Спаркс». В обоих случаях она незаменимый игрок основного состава.

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ

1

Возраст: 24 года
Вид спорта: теннис

В течение последних сезонов Медведев неизменно входил в список самых перспективных молодых игроков и постепенно поднимался в рейтинге. Но настоящий прорыв случился прошлым летом, когда Даниил сыграл шесть финалов подряд (включая финал US Open), выиграл два «Мастерса» (Цинциннати, Шанхай) и турнир в Санкт-Петербурге. Всего за 2019 год россиянин завоевал четыре титула, одержал победы в 59 матчах, заработал 7,1 миллиона долларов призовых (без учета рекламных контрактов) и поднялся на четвертую строчку рейтинга (по итогам сезона остался пятым).

АРТЕМИЙ ПАНАРИН

1

Возраст: 28 лет
Вид спорта: хоккей

Когда-то Панарина не выбрали на драфте НХЛ, но в сильнейшую лигу планеты он приехал готовой звездой, и сразу стал одним из лидеров – сначала в «Чикаго», затем – в «Коламбусе», а теперь – и в «Рейнджерс». По новому контракту, подписанному в прошлом году, россиянин за семь лет получит 81,5 миллиона долларов. В составе «Рейнджерс» Артемий в этом сезоне за 69 матчей набрал 95 очков (он третий в списке лучших бомбардиров НХЛ), что позволяет ему претендовать на «Харт Трофи». Другой престижный приз – «Колдер Трофи» (лучшему новичку) – в его активе уже есть: за 2016 год.

ДМИТРИЙ БИВОЛ

1

Возраст: 29 лет
Вид спорта: бокс

Чемпион мира по версии WBA за профессиональную карьеру выиграл все 17 своих поединков, из них 11 – нокаутом. Бивол давно стал звездой с гонорарами в более, чем один миллион долларов за бой, но его планы куда амбициознее. Дмитрий всерьез рассматривает вариант понизить весовую категорию до 76,2 кг (сейчас он выступает в весе до 79,3 кг), чтобы сразиться с самым успешным и высокооплачиваемым боксером планеты – мексиканцем Саулем Альваресом. «Но я хочу подраться с ним ради истории, а не ради денег», отмечает Бивол.

АНТОН ЧУПКОВ

1

Возраст: 23 года
Вид спорта: плавание

Бронзовый призер Олимпиады в Рио вскоре после тех Игр превратился в однозначно сильнейшего спортсмена планеты на дистанции 200 метров брассом. На ЧМ-2019 в корейском Кванджу он подтвердил свое звание чемпиона, добытое в 2017-м в Будапеште, выиграв финальный заплыв с новым мировым рекордом. Это золото стало одним из трех для российской сборной по плаванию на том турнире – другие медали высшего достоинства завоевали только Юлия Ефимова и Евгений Рылов.

АЛЕНА КОСТОРНАЯ

1

Возраст: 16 лет
Вид спорта: фигурное катание

В отличие от главных фавориток сезона 2019-2020 – Александры Трусовой и Анны Щербаковой у Косторной не было козыря в виде четверных прыжков. Однако именно Алена выиграла и финал «Гран-при», и чемпионат Европы – благодаря более надежной программе и более чистому катанию. Она же считалась основной претенденткой на золото весеннего ЧМ в Монреале, но последний турнир отменили из-за эпидемии коронавируса.

АНЖЕЛИКА СИДОРОВА

1

Возраст: 28 лет
Вид спорта: прыжки с шестом

Сидорова долго ходила в подающих надежды, но в последние пару сезонов совершила настоящий прорыв. В 2019-м она выиграла и зимний чемпионат Европы, и чемпионат мира в Дохе, где обновила свой личный рекорд, перелетев планку на впечатляющей высоте 4,95 м. Сейчас ее считают наследницей славы Елены Исинбаевой и одной из главных фавориток Токио-2020.

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