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Юрий Ганус: Цель очевидна - поставить под контроль РУСАДА и отстранить меня от руководства
13 июля 16:22
автор: Юрий Волохов

Юрий Ганус: Цель очевидна - поставить под контроль РУСАДА и отстранить меня от руководства

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал свое мнение по поводу возможных обвинений в свой адрес из-за нарушений финансово-хозяйственной деятельности организации.

«Советский спорт» связался с главой РУСАДА Юрием Ганусом, чтобы узнать его мнение об этой ситуации.

- Мне трудно сказать, в чем меня могут обвинить. Но на моей недавней пресс-конференции я сказал, что ожидаю чего-то подобного.

- Обвинить могут в возможных нарушениях финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА.
- У нас прошел аудит, поэтому мне даже интересно, что нам хотят предъявить. Но цель всех этих шагов очевидна: поставить под контроль РУСАДА и отстранить меня от руководства. Первая попытка была в начале года, это предсказуемая история.

Но я могу однозначно сказать, что это не в интересах спортивной юрисдикции Российской Федерации.

У меня принципиальная позиция, ее прекрасно знают в международных спортивных организациях. Благодаря этому уважают нашу антидопинговую систему.

А вот к нашим спортивным чиновникам отношение, мягко говоря, совершенно иное. Поэтому РУСАДА является последним мостом, который может способствовать ускорению восстановления российского спорта. Мне прямо говорят, что только благодаря РУСАДА международные спортивные федерации стали больше доверять нашим спортсменам.

источник: «Советский спорт»
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Юрий Ганус: Цель очевидна - поставить под контроль РУСАДА и отстранить меня от руководства
Юрий Ганус: Цель очевидна - поставить под контроль РУСАДА и отстранить меня от руководства
Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал свое мнение по поводу возможных обвинений в свой адрес из-за нарушений финансово-хозяйственной деятельности организации.
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