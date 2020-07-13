Юрий Ганус: Цель очевидна - поставить под контроль РУСАДА и отстранить меня от руководства

«Советский спорт» связался с главой РУСАДА Юрием Ганусом, чтобы узнать его мнение об этой ситуации.

- Мне трудно сказать, в чем меня могут обвинить. Но на моей недавней пресс-конференции я сказал, что ожидаю чего-то подобного.

- Обвинить могут в возможных нарушениях финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА.

- У нас прошел аудит, поэтому мне даже интересно, что нам хотят предъявить. Но цель всех этих шагов очевидна: поставить под контроль РУСАДА и отстранить меня от руководства. Первая попытка была в начале года, это предсказуемая история.

Но я могу однозначно сказать, что это не в интересах спортивной юрисдикции Российской Федерации.

У меня принципиальная позиция, ее прекрасно знают в международных спортивных организациях. Благодаря этому уважают нашу антидопинговую систему.