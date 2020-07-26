«Олимпийцы СССР глотали стероиды такими дозами, что звучал сигнал тревоги». Родченков снова атакует

СОВЕТСКИЙ КОРАБЛЬ НЕ ПУСТИЛИ В ГАВАНЬ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА

- Советский Союз бойкотировал Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе, потому что у него уже тогда была огромная проблема с допингом, - утверждает Родченков. - Политики СССР боялись разоблачения на международном уровне. И это не было ответом на бойкот западными державами Игр-1980 в Москве...

Окончательное решение бойкотировать Игры-1984 было принято после того, как выяснилось: планы о развертывании секретной советской лаборатории, спрятанной на борту корабля у американского побережья, стали известны организаторам Игр. Власти Лос-Анджелеса отказали пускать корабль в гавань.

Спустя четыре года СССР удалось провернуть схему во время Олимпиады в Сеуле. Секретная лаборатория была размещена на борту лайнера «Михаил Шолохов», названного в честь советского писателя.

ПРО БЕНА ДЖОНСОНА ВСЕ ЗНАЛ ЗАРАНЕЕ

- В Сеуле-1988 Бен Джонсон провалил тест после победы в финале стометровки и стал одним из самых известных доингеров в истории. Но для меня это не было сенсацией: я видел тест Джонсона за два года до Олимпиады, на Играх доброй воли-1986...

Допинг-контроль на Играх доброй воли был формальностью. Наша лаборатория обнаружила 14 положительных результатов, но аппаратчики из Госкомспорта решили не сообщать о них - никто не хотел запятнать «альтернативную Олимпиаду». Канадец Джонсон победил американца Карла Льюиса, и затем сдал положительный тест на станозолол. А я... подделал его анализ. Истинный результат никогда и никому не сообщался.