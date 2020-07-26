«Олимпийцы СССР глотали стероиды такими дозами, что звучал сигнал тревоги». Родченков снова атакует

СОВЕТСКИЙ КОРАБЛЬ НЕ ПУСТИЛИ В ГАВАНЬ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА
- Советский Союз бойкотировал Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе, потому что у него уже тогда была огромная проблема с допингом, - утверждает Родченков. - Политики СССР боялись разоблачения на международном уровне. И это не было ответом на бойкот западными державами Игр-1980 в Москве...
Окончательное решение бойкотировать Игры-1984 было принято после того, как выяснилось: планы о развертывании секретной советской лаборатории, спрятанной на борту корабля у американского побережья, стали известны организаторам Игр. Власти Лос-Анджелеса отказали пускать корабль в гавань.
Спустя четыре года СССР удалось провернуть схему во время Олимпиады в Сеуле. Секретная лаборатория была размещена на борту лайнера «Михаил Шолохов», названного в честь советского писателя.
ПРО БЕНА ДЖОНСОНА ВСЕ ЗНАЛ ЗАРАНЕЕ
- В Сеуле-1988 Бен Джонсон провалил тест после победы в финале стометровки и стал одним из самых известных доингеров в истории. Но для меня это не было сенсацией: я видел тест Джонсона за два года до Олимпиады, на Играх доброй воли-1986...
Допинг-контроль на Играх доброй воли был формальностью. Наша лаборатория обнаружила 14 положительных результатов, но аппаратчики из Госкомспорта решили не сообщать о них - никто не хотел запятнать «альтернативную Олимпиаду». Канадец Джонсон победил американца Карла Льюиса, и затем сдал положительный тест на станозолол. А я... подделал его анализ. Истинный результат никогда и никому не сообщался.
И потом, как руководитель московской лаборатории ВАДА, я сознательно обманывал мировые антидопинговые органы на протяжении более десяти лет. Делалось это для удовлетворения амбиций спортивных бюрократов, которые стремились погреться в лучах славы российских спортсменов. Свои действия я оправдывал тем, что в стране - что в СССР, что в России - никогда не было реального допинг-контроля. Я всего лишь следовал давно проторенным до меня путем.
ЖИЗНЬ НА СТЕРОИДАХ
- Тренировки на олимпийском уровне создают огромную нагрузку на организм. Стероиды уменьшают усталость и помогают мышцам восстановиться. Я знаю много спортсменов, которые использовали стероиды годами и проживали долгую здоровую жизнь.
Советские спортсмены проглатывали запрещенный стероидный станозолол в таких огромных дозах, что после того, как мы ввели образец в нашу машину Hewlett-Packard, звучал сигнал тревоги! И следующие несколько образцов давали ложную реакцию - когда мы точно знали, что стероидов нет. Один из спортсменов установил мировой рекорд – после этого я разбавил образец дистиллированной водой в соотношении 10:1. Тем не менее, масс-спектрометр газового хроматографа все равно показывал гигантские дозы метаболитов станозолола...
Запрограммированные на победу, советские спортсмены олицетворяли тесную связь между государственной допинг-программой и идеологией коммунизма.
ПРОБЛЕМЫ С ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ НАЧАЛИСЬ В 1983 ГОДУ
- Советский допинг вышел из-под контроля еще на чемпионате мира по легкой атлетике 1983 года в Хельсинки. В некоторых тренировочных лагерях поиск чистой мочи для незаконной замены образцов был проблемой - многие спортсмены оставались грязными.
Более 20 лет спустя произошла настоящая эпидемия употребления ЭПО (нелегальный наркотик, стимулирующий кровь), и не в последнюю очередь под руководством тренера Виктора Чегина.
ИААФ знал об образцах крови ходоков Чегина и в частном порядке попросил его остановиться. Сотруднику ИААФ по допинг-контролю удалось получить образцы мочи двух российских спортсменов, Ольги Каниськиной и Валерия Борчина, всего за неделю до Олимпиады-2008 в Пекине. Но агент российской спецслужбы конфисковал образцы на границе, и обвинения так и не были предъявлены. Каниськина и Борчин впоследствии завоевали золотые олимпийские медали в Китае, и хотя многие из их достижений были позже аннулированы за мошенничество, они официально остаются чемпионами Игр-2008.
Можно вспомнить историю метательницы диска Дарьи Пищальниковой на Олимпиаде-2012. Провалив тесты на наркотики, она пригрозила сообщить подробности о допинг-программе своей страны, но... Так же, как толкательница ядра Ирина Коржаненко, в конечном итоге Пищальникова согласилась молчать в обмен на выплаты и поддержку со стороны властей...