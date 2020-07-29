«Спасибо генсеку ЦК КПСС Черненко за американские медали». Почему СССР бойкотировал Олимпиаду-1984

Окончательно к бойкоту Игр в Лос-Анджелесе руководителей Советского Союза подвигла поездка советской делегации в октябре 1983 года в США.

В СССР постепенно начала разворачиваться кампания по дискредитации Игр-1984. Мол, организаторы наплевали на олимпийские принципы в угоду излишней коммерциализации. Были установлены слишком высокие цены за проживание атлетов в Олимпийской деревне.

В Москве не забыли бойкот Олимпады-80, который инициировал тогдашний президент США Джимми Картер . Повод – ввод советских войск в Афганистан. Тогда бойкот поддержали 36 стран.

Изначально речь о бойкоте не шла, советские спортсмены начали подготовку к Играм-84, полным ходом шло финансирование сборов. О непременном участии в Олимпиаде в Лос-Анджелесе советские власти заверяли руководителей МОК на самом высоком уровне. Однако по мере приближения Игр-1984 настроение в высших кругах Советского Союза менялось.

Например, организаторы ответили отказом принять в порту Лос-Анджелеса на время Игр советский теплоход «Грузия» (как это было, например, в 1956 году в Мельбурне, в 1976-м – в Монреале, затем в 1988-м в Сеуле, когда советские спортсмены жили на теплоходе).

Однако главным аргументом стало отсутствие гарантий на государственном уровне безопасности для олимпийцев из СССР. Не совсем понятно, какая опасность грозила нашим спортсменам. И почему власти США должны гарантировать безопасность исключительно советским атлетам.

РЕШЕНИЕ О БОЙКОТЕ ПРИНЯЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА

В апреле 1983 года Марат Грамов сменил на должности председателя Спорткомитета СССР Сергея Павлова. При Грамове советские спортсмены на зимней Олимпиаде в Сараево в феврале 1984 года уступили лидерство в общекомандном зачете атлетам из ГДР. Для Грамова это было серьезным ударом. Очевидно, он был не уверен в том, что в недружественной Америке советские спортсмены завоюют первое место. Поражение от американцев да еще на территории главного идеологического противника могло стоить Грамову кресла. Как не проиграть американцам? Очень просто – не ездить на Игры.

Нужно учесть еще один факт: в феврале 1984 года умер генсек ЦК КПСС Юрий Андропов. Он спортом интересовался, хотя вряд ли был заядлым болельщиком. Сменивший его Константин Черненко к спорту был равнодушен, к тому же в это время он уже был совершенно больным человеком. На него большое влияние оказывал министр иностранных дел Андрей Громыко, не сильно жаловавший Соединенные Штаты.

Нужен был повод. Все зацепились за «гарантии безопасности советским спортсменам», которые американская сторона не хотела обеспечивать.

29 апреля 1984 года председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР Марат Грамов направил записку в ЦК КПСС «О сложившейся ситуации в связи с Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе».

В ней были изложены главные требования к организаторам Игр-84: письменная гарантия безопасности на государственном уровне, недопущение шантажа и враждебных акций. В записке обосновывалась нецелесообразность участия советских атлетов в Олимпиаде.

5 мая 1984 года Генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко подписал постановление Политбюро о неучастии советской команды в летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Фактически решение о бойкоте Олимпиады в Лос-Анджелесе приняли три человека – Черненко, Громыко и Грамов.

«ВСЕ СОВЕТСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ДРУЖНО ПОДДЕРЖАЛИ ЭТО РЕШЕНИЕ»

8 мая 1984 года состоялся пленум НОК СССР. Собрали его ради одного вопроса: официально оформить политическое решение о бойкоте Игр-1984.

В конце заседания Марат Грамов поставил этот вопрос на голосование.

«Кто за то, чтобы не участвовать в Играх?» Более 400 делегатов пленума единогласно проголосовали за то, чтобы не посылать советских олимпийцев в Лос-Анджелес. По воспоминаниям очевидцев, все делегаты подняли руки, но опустили лица. Они понимали, что этим послушным голосованием сломали судьбы целому поколению спортсменов.

Ну а в прессе печатались бравурные заметки на тему, что это решение было принято «по просьбе трудящихся» и «дружно поддержано всеми советскими спортсменами».

Церемония открытия соревнований «Дружба-1984» в Лужниках

«ДРУЖБА-84 ВМЕСТО ОЛИМПИАДЫ»

Бойкот поддержало большинство союзников Москвы по соцблоку, в том числе такие сильные спортивные державы, как ГДР, Куба и Венгрия.

Для спортсменов были организованы утешительные состязания «Дружба-84» с участием 17 стран по олимпийской программе. По золотым медалям и суммарному количеству наград Советский Союз опередил занявшую второе место в зачете команду ГДР более чем в два раза.

Очевидно, что практические все страны соцлагеря были способны выиграть по нескольку золотых медалей в Лос-Анджелесе. А СССР и ГДР наверняка боролись бы за общекомандную победу. Неслучайно Румыния, до этого особо не блиставшая на летних Олимпиадах, заняла в Лос-Анджелесе второе общекомандное место. Правда, с гигантским отставанием от атлетов США.

Во время закрытия Игр 12 августа диктор на стадионе в Лос-Анджелесе объявил: «Спасибо вам, генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Черненко, за то, что вы завоевали для США больше золотых медалей, чем любой спортсмен за всю историю».

В 90-е годы после окончания Холодной войны по инициативе Хуана-Антонио Самаранча в устав МОК были внесены поправки, позволяющие за призывы к политическим бойкотам дисквалифицировать страны на следующие Игры и даже исключать из олимпийского движения.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ПРИБЫЛЬ – 223 МЛН

Олимпиада в Лос-Анджелесе прошла с 28 июля по 12 августа 1984 года. Эти Олимпийские игры организовывались без финансового участия государства и были первыми, принесшими ощутимую прибыль в размере 223 миллионов долларов.

СТРАНЫ, ПОДДЕРЖАВШИЕ БОЙКОТ ОЛИМПИАДЫ-84

Афганистан, Болгария, Куба, Чехословакия, Эфиопия, ГДР, Венгрия, КНДР, Лаос, Монголия, Польша, Верхняя Вольта, Вьетнам, Демократическая Республика Йемен.

Бойкот из стран социалистического лагеря не поддержали Китай, Румыния и Югославия.