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Юрий Ганус: Негативные решения могут быть озвучены раньше суда
05 августа 22:10
автор: Николай Яременко
автор фото: Юрий Ганус, Советский спорт

Юрий Ганус: Негативные решения могут быть озвучены раньше суда

Генеральный директор РУСАДА, против которого Наблюдательный совет организации выдвинул обвинения, прокомментировал принятую сегодня рекомендацию об увольнении, а также объяснил, к каким последствиям, на его взгляд, это может привести.

- Насколько для вас лично сегодняшнее решение?
- Не скрою, лично для меня это абсолютно ожидаемое решение. У меня огромный опыт работы в различных советах директоров, в наблюдательных советах – в самых разных компаниях, в том числе в очень крупных. Я прекрасно знаю, как устроены эти советы, а главное – в чьих интересах должны действовать члены наблюдательного совета: в интересах не их доверителей, а в интересах организации, которую я возглавляю. Принятое решение Наблюдательным советом точно не поможет РУСАДА. Кроме того, не поможет нашему спорту.

Огромное количество людей меня знает, мне все звонят, все поддерживают. Все говорят: «Юрий, все мимо, к тебе грязь не пристанет». Деньги не брал никогда, руки чистые. Я человек жженный, а команду мою зачем оскорблять?

Все, что происходит – это то, с чем я боролся в 90-е годы. Это состав рейдерства чистой воды. Фабрикуются документы ради того, чтобы перехватить управление. Но это же не какие-то мелкие структуры – это высшие уровни российского спорта.

- Какие-то ваши доводы услышаны Наблюдательным советом?
- Не услышаны. Вообще не приняты во внимание. Их отчет недостоверен, их отчет ненадежен, в их отчете отсутствует такое важное понятие, как полнота информации.
Меня обвиняют в конфликте интересов. Но о чем идет речь? Приплетают мою жену. Мы с ней давно живем а разных городах. Я ей оставил бизнес. Сейчас кто-то поступает так с женами? Нет, все отбирают! Говорят, что по нашему делу работал адвокат Травин. Да, я его знаю с тех пор, когда учился много лет назад в Институте Генпрокуратуры. Он по очень тяжелым делам работает, по очень серьезным, работал следователем прокуратуры по надзору за МВД. Я привлек его к работе – а кого я должен привлекать, как не столь компетентных специалистов, которые реально могут помочь? В чем здесь конфликт интересов?

Претензии по тратам на изучение языка. Во-первых , язык у нас изучался в трех группах, и это обучение было целесообразно для международной деятельности и согласовано нашим бюджетом. Я корректировал и повышал знания языка. Но легко посчитать, что если бы я ездил с переводчиком, это вышло значительно дороже бы.

И если брать все приведенные аудитором факты, то везде идет вот такая же история. Никто не хочет разбираться в сути процессов. При всем желании никто в РУСАДА не смог бы присвоить деньги себе. У нас нет денег на счетах – деньги все находятся в казначействе. После того, как мы предоставляем им документы, после того, как они их проверят – идет оплата.

Не разобрались с такси. А у нас допинг-офицеры должны ездить со взятыми пробами на автобусе или в маршрутке? Есть два согласованных договора. Все затраты есть в финансово-экономическом обосновании. И самое главное – все договоры ГПХ с ИДК, их более 100, заключены на основании требований WADA.

А вот публикация открытая данных о наших контрагентах, в том числе об иностранных – это прямое и грубое нарушение всех регламентных норм, которые существуют как в нашем законодательстве, так и в соответствии с требованиями WADA

- И главный вопрос - дальше что? Гендиректора назначают, согласовывая его с WADA. А как увольнение происходит? И какая будет теперь реакция со стороны зарубежных партнеров? Что дальше будет конкретно?
- Когда меня в феврале попытались отодвинуть, WADA очень решительно обозначила свою позицию: может быть остановлено тестирование на всей территории России.
Вы знаете, я всегда выступал против жестких недифференцированных санкций, в т.ч например против позиции Родченкова, который за тотальное исключение России отовсюду. Я считаю, что чистые спортсмены должны выступать. Но сейчас ситуация может резко перевернуться и ухудшиться: не исключено, что главные решения случатся до суда – решение суда может быть вообще приложением. WADA терпеливо мониторит и будет принимать меры по защите независимого агентства.

Тут ведь надо понимать еще одну важную вещь: Ганус и Пахноцкая (заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая – Прим. ред.) – в различных структурах, в том числе в World Athletics, не по квоте, а лично приглашены к участию в рабочих группах, различных структурах и т.д. Доверие, которое есть, потерять очень легко. Повторюсь: негативные решения могут случиться намного раньше суда.

источник: «Советский спорт»
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Юрий Ганус: Негативные решения могут быть озвучены раньше суда
Юрий Ганус: Негативные решения могут быть озвучены раньше суда
Генеральный директор РУСАДА, против которого Наблюдательный совет организации выдвинул обвинения, прокомментировал принятую сегодня рекомендацию об увольнении, а также объяснил, к каким последствиям, на его взгляд, это может привести.
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