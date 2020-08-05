Юрий Ганус: Негативные решения могут быть озвучены раньше суда

- Насколько для вас лично сегодняшнее решение?

- Не скрою, лично для меня это абсолютно ожидаемое решение. У меня огромный опыт работы в различных советах директоров, в наблюдательных советах – в самых разных компаниях, в том числе в очень крупных. Я прекрасно знаю, как устроены эти советы, а главное – в чьих интересах должны действовать члены наблюдательного совета: в интересах не их доверителей, а в интересах организации, которую я возглавляю. Принятое решение Наблюдательным советом точно не поможет РУСАДА. Кроме того, не поможет нашему спорту.

Огромное количество людей меня знает, мне все звонят, все поддерживают. Все говорят: «Юрий, все мимо, к тебе грязь не пристанет». Деньги не брал никогда, руки чистые. Я человек жженный, а команду мою зачем оскорблять?

Все, что происходит – это то, с чем я боролся в 90-е годы. Это состав рейдерства чистой воды. Фабрикуются документы ради того, чтобы перехватить управление. Но это же не какие-то мелкие структуры – это высшие уровни российского спорта.

- Какие-то ваши доводы услышаны Наблюдательным советом?

- Не услышаны. Вообще не приняты во внимание. Их отчет недостоверен, их отчет ненадежен, в их отчете отсутствует такое важное понятие, как полнота информации.

Меня обвиняют в конфликте интересов. Но о чем идет речь? Приплетают мою жену. Мы с ней давно живем а разных городах. Я ей оставил бизнес. Сейчас кто-то поступает так с женами? Нет, все отбирают! Говорят, что по нашему делу работал адвокат Травин. Да, я его знаю с тех пор, когда учился много лет назад в Институте Генпрокуратуры. Он по очень тяжелым делам работает, по очень серьезным, работал следователем прокуратуры по надзору за МВД. Я привлек его к работе – а кого я должен привлекать, как не столь компетентных специалистов, которые реально могут помочь? В чем здесь конфликт интересов?

Претензии по тратам на изучение языка. Во-первых , язык у нас изучался в трех группах, и это обучение было целесообразно для международной деятельности и согласовано нашим бюджетом. Я корректировал и повышал знания языка. Но легко посчитать, что если бы я ездил с переводчиком, это вышло значительно дороже бы.