Ганус не оставил учредителям выбора

Рекомендация Набсовета РУСАДА (независимого органа с утвержденным ВАДА составом членов) по генеральному директору в адрес учредителей была однозначна. Сегодняшнее решение общего собрания учредителей (ОКР и ПКР) – это по сути лишь формальное закрепление того, за что проголосовали в пропорции 6:1 члены Набсовета месяц назад.
А проголосовали они за то, что допущенные генеральным директором РУСАДА финансовые нарушения в хозяйственной деятельности организации (речь идет о бюджетных средствах) несовместимы с тем, чтобы Юрий Ганус занимал эту должность впредь.
Постановление собрания об отстранении на основе ранее проведенного аудита зачитал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, добавив, что учредители РУСАДА по итогам работы аудиторской компании обратятся в правоохранительные органы.
«По итогам отчета аудиторской компании и выявленных нарушений, наблюдательный совет РУСАДА дал рекомендации общему собранию отстранить Гануса от занимаемой должности, – сказал Поздняков журналистам по итогам собрания. – Данное решение было принято исключительно на основе выявленных фактов ведения финансовой и административно-хозяйственной деятельности».
Решение об отстранении было принято собранием единогласно. Исполняющим обязанности гендиректора назначен юрист Михаил Буханов.
При этом у Гануса была уйма времени, чтобы четко и понятно, без эмоций и свойственных ему истерик объясниться по всем вопросам, возникшим у аудиторов. Признать допущенные нарушения, которые очевидны даже непосвященным людям (по конкурсными процедурам, по выбору подрядчиков, по проведению аудита, по заключению договоров, по оформлению расходов и отчетности), объяснить природу их возникновения и предложить решения, которые помогли бы избежать аналогичных ошибок и нарушений в будущем.
Чтобы не подставлять ни себя, ни учредителей, которые несут ответственность за надлежащий контроль расходования бюджетных средств. Особенно с учетом того, что именно учредители и обратились в свое время в Минфин с ходатайством о существенном увеличении финансирования РУСАДА до нынешних параметров.... Вопрос был бы давно закрыт и никаких решений Набсовета не потребовалось бы в принципе.
Но вместо работы над ошибками и конструктивного диалога (ведь никто же не мешал решить все вопросы в спокойной обстановке, в контакте с теми же учредителями) Юрий Ганус выбрал другой способ общения – обрушился с критикой и обвинениями в адрес учредителей, аудиторов, спортивных властей. Разумеется, с привычной уже апелляцией к ВАДА – меня, единственного честного человека и вашего доверенного здесь обижают и хотят изничтожить за лояльное к вам отношение.
Соответственно, в адрес инициаторов аудиторской проверки от Гануса понеслось: «только попробуйте тронуть меня – будете иметь проблемы с ВАДА».
Генеральный директор – человек не глупый и практичный. Он прекрасно понимает ситуацию и то, какие сейчас отношения между той же ВАДА и Россией. Потому и пытается всеми силами завуалировать свои личные ошибки по финансовой линии якобы вмешательством внешних сил в лояльность организации.
Заодно повторяет как мантру, что все происходящее – это атака лично на него как единственное доверенное лицо западных коллег в России. Коллеги такому посылу искренне рады и эскалацию Гануса против своих же всячески поддерживают.
Кстати, эти же западные коллеги совершенно запросто утвердили санкции против возглавляемой Ганусом РУСАДА за историю с пробами московской антидопинговой лаборатории. Историю, к которой новая РУСАДА вообще никакого отношения никогда не имела. При этом Ганус с санкцией согласился и поддержал ВАДА в ее решении. Удивительно ценный кадр для ВАДА! На его позицию ведь так удобно ссылаться в CAS, требуя наказать весь российский спорт. За деньги российских же налогоплательщиков. Гениальная афера.
Вот только тезис Гануса о том, что его отстранение от должности за финансовые нарушения – это есть вмешательство учредителей в операционную, то есть, антидопинговую деятельность РУСАДА – чистой воды ложь. Подмена понятий как единственный козырь Гануса, которым он пытается пугающе размахивать перед оппонентами. Любопытно, кстати, что оппоненты для Гануса – это свои же учредители, посмевшие проверить его работу. А вот друзья – это те, кто уже несколько лет старается изгнать российский спорт с международной арены.
Очевидно, что антидопинговая (операционная) деятельность РУСАДА вообще никак не связана с решением Набсовета и учредителей по Генеральному директору из-за ненадлежащего управления организацией в плане административно-хозяйственной деятельности. Это прямая ответственность и прямые обязанности генерального директора. И какой тут может быть выбор у учредителей? Дать возможность гендиректору и дальше действовать бесконтрольно? Повестись на его шантаж? Так не бывает.
В операционную деятельность РУСАДА никто не вмешивался и не вмешивается. Даже и.о гендиректора назначили действующего юриста РУСАДА, то есть человека из команды Гануса, полностью погруженного во все процессы, для того, чтобы обеспечить непрерывность той самой операционной деятельности, которая нареканий ни у кого не вызывает. А также чтобы исправить все те нарушения, которые генеральный директор допустил. От того, что риторика Гануса размывает суть происходящего, факты нарушений никуда не исчезают. Поэтому действующий сотрудник РУСАДА – самый правильный вариант.
В операционной деятельности РУСАДА таким образом никаких изменений не предполагается. Вся работа будет вестить в соответствии с тем, как сама РУСАДА ее предполагает. Сама же РУСАДА в течение полугода на конкурсной основе выберет нового генерального директора.
С точки зрения логики и последовательности учредители все сделали правильно, выдерживают линию принятия решений в соответствии с законодательством РФ. А как иначе? Неужели руководствоваться эмоциями Гануса и страшилками от ВАДА?
Для которой и создаёт свою историю в общественном пространстве Ганус. Кстати, складывается полное ощущение, что Юрий Александрович уже давно стремится перебраться на работу поближе к Швейцарии, которую он нежно любит. Во всяком случае вся риторика указывает именно на это. И сейчас очень удобный момент. В ореоле гонимого борца за правду.