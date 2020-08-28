Ганус не оставил учредителям выбора

А проголосовали они за то, что допущенные генеральным директором РУСАДА финансовые нарушения в хозяйственной деятельности организации (речь идет о бюджетных средствах) несовместимы с тем, чтобы Юрий Ганус занимал эту должность впредь.

Рекомендация Набсовета РУСАДА (независимого органа с утвержденным ВАДА составом членов) по генеральному директору в адрес учредителей была однозначна. Сегодняшнее решение общего собрания учредителей (ОКР и ПКР) – это по сути лишь формальное закрепление того, за что проголосовали в пропорции 6:1 члены Набсовета месяц назад.

При этом у Гануса была уйма времени, чтобы четко и понятно, без эмоций и свойственных ему истерик объясниться по всем вопросам, возникшим у аудиторов. Признать допущенные нарушения, которые очевидны даже непосвященным людям (по конкурсными процедурам, по выбору подрядчиков, по проведению аудита, по заключению договоров, по оформлению расходов и отчетности), объяснить природу их возникновения и предложить решения, которые помогли бы избежать аналогичных ошибок и нарушений в будущем.

Чтобы не подставлять ни себя, ни учредителей, которые несут ответственность за надлежащий контроль расходования бюджетных средств. Особенно с учетом того, что именно учредители и обратились в свое время в Минфин с ходатайством о существенном увеличении финансирования РУСАДА до нынешних параметров.... Вопрос был бы давно закрыт и никаких решений Набсовета не потребовалось бы в принципе.

Но вместо работы над ошибками и конструктивного диалога (ведь никто же не мешал решить все вопросы в спокойной обстановке, в контакте с теми же учредителями) Юрий Ганус выбрал другой способ общения – обрушился с критикой и обвинениями в адрес учредителей, аудиторов, спортивных властей. Разумеется, с привычной уже апелляцией к ВАДА – меня, единственного честного человека и вашего доверенного здесь обижают и хотят изничтожить за лояльное к вам отношение.

Соответственно, в адрес инициаторов аудиторской проверки от Гануса понеслось: «только попробуйте тронуть меня – будете иметь проблемы с ВАДА».

Генеральный директор – человек не глупый и практичный. Он прекрасно понимает ситуацию и то, какие сейчас отношения между той же ВАДА и Россией. Потому и пытается всеми силами завуалировать свои личные ошибки по финансовой линии якобы вмешательством внешних сил в лояльность организации.

Заодно повторяет как мантру, что все происходящее – это атака лично на него как единственное доверенное лицо западных коллег в России. Коллеги такому посылу искренне рады и эскалацию Гануса против своих же всячески поддерживают.

Кстати, эти же западные коллеги совершенно запросто утвердили санкции против возглавляемой Ганусом РУСАДА за историю с пробами московской антидопинговой лаборатории. Историю, к которой новая РУСАДА вообще никакого отношения никогда не имела. При этом Ганус с санкцией согласился и поддержал ВАДА в ее решении. Удивительно ценный кадр для ВАДА! На его позицию ведь так удобно ссылаться в CAS, требуя наказать весь российский спорт. За деньги российских же налогоплательщиков. Гениальная афера.

Вот только тезис Гануса о том, что его отстранение от должности за финансовые нарушения – это есть вмешательство учредителей в операционную, то есть, антидопинговую деятельность РУСАДА – чистой воды ложь. Подмена понятий как единственный козырь Гануса, которым он пытается пугающе размахивать перед оппонентами. Любопытно, кстати, что оппоненты для Гануса – это свои же учредители, посмевшие проверить его работу. А вот друзья – это те, кто уже несколько лет старается изгнать российский спорт с международной арены.

Очевидно, что антидопинговая (операционная) деятельность РУСАДА вообще никак не связана с решением Набсовета и учредителей по Генеральному директору из-за ненадлежащего управления организацией в плане административно-хозяйственной деятельности. Это прямая ответственность и прямые обязанности генерального директора. И какой тут может быть выбор у учредителей? Дать возможность гендиректору и дальше действовать бесконтрольно? Повестись на его шантаж? Так не бывает.

В операционную деятельность РУСАДА никто не вмешивался и не вмешивается. Даже и.о гендиректора назначили действующего юриста РУСАДА, то есть человека из команды Гануса, полностью погруженного во все процессы, для того, чтобы обеспечить непрерывность той самой операционной деятельности, которая нареканий ни у кого не вызывает. А также чтобы исправить все те нарушения, которые генеральный директор допустил. От того, что риторика Гануса размывает суть происходящего, факты нарушений никуда не исчезают. Поэтому действующий сотрудник РУСАДА – самый правильный вариант.

В операционной деятельности РУСАДА таким образом никаких изменений не предполагается. Вся работа будет вестить в соответствии с тем, как сама РУСАДА ее предполагает. Сама же РУСАДА в течение полугода на конкурсной основе выберет нового генерального директора.

С точки зрения логики и последовательности учредители все сделали правильно, выдерживают линию принятия решений в соответствии с законодательством РФ. А как иначе? Неужели руководствоваться эмоциями Гануса и страшилками от ВАДА?

Для которой и создаёт свою историю в общественном пространстве Ганус. Кстати, складывается полное ощущение, что Юрий Александрович уже давно стремится перебраться на работу поближе к Швейцарии, которую он нежно любит. Во всяком случае вся риторика указывает именно на это. И сейчас очень удобный момент. В ореоле гонимого борца за правду.