Наш прогноз на Олимпиаду: 70 медалей, 27 - золотых. Смотрите сами

Накануне Олимпийских игр всегда хватает прогнозов от специалистов и статистиков. Перед Токио известная американская статистическая фирма Gracenote дала свой прогноз. Вот первая тройка:

Количество китайских медалей, пожалуй, завышено, а так прогноз выглядит вполне реальным. При этом японцев Gracenote ставит по общему количеству на четвертое место, а по золоту – на третье (34-16-9, всего – 59 наград). Конечно, хозяева почти всегда дома выступают лучше, чем обычно. Но чтобы японцы прибавили по золотым наградам в три раза это, пожалуй, перебор. Скорее всего, они будут бороться за третье место в медальном зачете с Россией и Великобританией, а возьмут в итоге в районе 20-25 золотых. Британцев Gracenote, кстати, незаслуженно унизила, отдав лишь 36 наград (11-12-13). Такого, конечно, не будет: 11 золотых, а может и больше, подданные королевы возьмут только в велоспорте, гребле и плавании.

Что касается сборной России или, точнее, Олимпийского комитета России, то мы вполне можем рассчитывать на самое удачное выступление в XXI веке. Ориентиром являются Афины-2004 (2000 год, напомню, это ХХ век). Там россияне выиграли 92 медали: 27 золотых, 27 серебряных и 38 бронзовых. По общему количеству наград нынешнему поколению не достать Кабаеву, Исинбаеву, Екимова, Поветкина и всю ту славную компанию. В сумме россияне могут рассчитывать максимум где-то на 75 медалей. А вот по золоту при удачном раскладе выиграть больше 27 можно.

Вот где мы реально можем рассчитывать на медали:

Это вполне реальный расклад, но почти на любых Играх бывают приятные сюрпризы, так что итоговое количество медалей может оказаться и большим. Может, конечно, и меньшим. Кстати, букмекеры не верят в сборную России, отдавай ей 18-20 золотых, всего – 58-60 наград. Это явно заниженный прогноз и этим вполне можно воспользоваться.