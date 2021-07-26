We will ROC you. Российские гимнасты победили в командном многоборье

Это был невероятный финал! Если вы его не видели, то многое потеряли. Много эмоций. Если видели, то наверняка потеряли много нервов. Лично я в какой-то момент не выдержал и отвернулся от помоста. Нервы надо беречь. Но они справились! Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский, Денис Аблязин, которые сегодня выступали. Александр Карцев и Владислав Поляшов, которые были в запасе. Наши тренеры, наши врачи. Это их общая победа!

Отдельно стоит сказать об Артуре Далалояне, который в апреле порвал ахилл. Срок восстановления – пять-шесть месяцев. Прощай Олимпиада? Нет! Абсолютный чемпион мира 2018 года смог не только восстановиться (что сложно, но, как мы видим, можно), но и набрать форму. Что еще сложнее, а, точнее, почти нереально. Конечно, россияне боролись бы за медали и без Артура, но за победу – только с ним.

О ветеранах: 29-летнем Давиде Белявском и Денисе Аблязине, которому 29 исполнится через неделю. Олимпийское золото станет блестящим завершением карьеры для обоих. Оба выступили на трех снарядах и не подвели. Белявский на перекладине и Аблязин в вольных упражнениях обошлись без срывов, а на коне и брусьях (первый) и в прыжке и кольцах (второй) проявили себя выше всяких похвал.

После стартового вида – коня – наши были лишь четвертые, но постепенно вышли в лидеры. Перед последним видом – вольными упражнениями – россияне выигрывали 0,6 балла у китайцев и больше балла у японцев. Вот тут и началась самая нервотрепка. Аблязину дают лишь 13,900 и азиаты (и те, и другие выступают на перекладине) разом отыгрывают 0,3 балла. Далалоян получает 14,066 – китайцы откусывают еще 0,25, а японцы аж 0,43. Выступающий последним китаец Линь получает 14,133 и становится немного спокойнее, но тут же судьи насыпают японцу Хашимото баллов от души – 15,100 – результат экстра-класса. Не зря говорили перед стартом, что к хозяевам судьи будут благоволить. Ну что? Будет ограбление по-японски?

У нас выступает Никита Нагорный. Действующий абсолютный чемпион мира. Любая ошибка которого будет роковой. Именно в этот момент я отвернулся от экрана. На наших ребят у помоста тоже было больно смотреть. У кого не дрогнули нервы, так у Нагорного. Наш лидер выступил блестяще! Но хватит ли баллов? Полминуты пока судьи принимали решение растянулись на полгода…