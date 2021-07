We will ROC you. Российские гимнасты победили в командном многоборье

Наконец, результат объявили и всё стало понятно по эмоциям россиян. Они прыгали, плакали, обнимались и не верили своим глазам. 14,666! На 0,103 лучше, чем у японцев!! Фантастика!!! Чтобы вы понимали: оступись Никита при последнем приземлении даже немного, с него сняли бы 0,2-0,3 балла. Он не оступился. Мужик!

Впервые после Атланты-1996 наша мужская команда, а точнее команда ОКР, или ROC в английском написании, побеждает на Олимпиаде!

We will ROC you!