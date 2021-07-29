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«Искры сверкали. Браво нашим девочкам!» Марк Ракита – о победе российских рапиристок в Токио
29 июля 16:19
автор: Юрий Волохов

«Искры сверкали. Браво нашим девочкам!» Марк Ракита – о победе российских рапиристок в Токио

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Марк Ракита – о победе российских фехтовальщиц в командном турнире рапиристок.

- Марк Семенович, своим матерым взглядом опишите финал Россия – Франция.

- Хотел бы все же начать не с финала. Вначале был очень трудный полуфинал, где шла борьба между нашей командой и сборной США. Американки очень сильные соперницы, борьба шла укол в укол, мы выиграли в самой концовке.

Но я собираюсь умалять силу французской команды. Они не просто так попали в финал. Француженки победили одну из сильнейших сборных мира –Италию. Итальянки - извечные конкурентки наших девочек, и мы настраивались на финал именно с Италией.

Но француженки прыгнули выше головы - победили. Тибю последний бой выиграла со счетом 8:3 и принесла победу Франции.

Теперь перейдем к финалу. Не надо обращать внимание на счет – борьба шла в каждом бое очень серьезная. Эмоции зашкаливали, искры сверкали. Не все это видели, но люди, понимающие в фехтовании, это видели отчетливо. Наши девчонки фехтовали блестяще, причем все. Марта Мартьянова потянула ногу. Однако наши массажисты оказали ей необходимую помощь, поставили на ноги, и она достояно отфехтовала. И при этом ни в чем не уступала сильным соперницам. Единственное, что могу сказать по этому поводу – браво!

- Как же выходить при таком напряжении, при такой ответственности – когда ноги подгибаются и руки трясутся?

- Ноги подгибаются и руки трясутся, когда голова не работает. Всем управляет голова. Спортсмен тем и хорош, что умеет подавлять волнение. Только идиоты не боятся смерти, умные подавляют страх и идут биться. Наши девушки так и сделали.

- А спортсменов высокого класса это особенно отличает…

- Спортсмены высокого класса – это личности.

- Пару слов про Дериглазову. Все-таки воздалось ей за проигрыш в личном турнире.

- Инна в течение многих лет сильнейшая рапиристка мира. Только случайность не позволила ей победить в личных соревнованиях. Обидная случайность. Если сейчас повторить финал, Дериглазова порвала бы соперницу. У меня в этом нет сомнений.

Российские рапиристки завоевали золотые медали в командном турнире на Олимпийских играх в Токио.

В финале Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили сборную Франции (Изаора Тибю, Анита Блаз, Полин Ранвье, Астрид Гюйар) со счетом 45:34.

источник: «Советский спорт»
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