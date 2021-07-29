«Искры сверкали. Браво нашим девочкам!» Марк Ракита – о победе российских рапиристок в Токио

- Марк Семенович, своим матерым взглядом опишите финал Россия – Франция.

- Хотел бы все же начать не с финала. Вначале был очень трудный полуфинал, где шла борьба между нашей командой и сборной США. Американки очень сильные соперницы, борьба шла укол в укол, мы выиграли в самой концовке.

Но я собираюсь умалять силу французской команды. Они не просто так попали в финал. Француженки победили одну из сильнейших сборных мира –Италию. Итальянки - извечные конкурентки наших девочек, и мы настраивались на финал именно с Италией.

Но француженки прыгнули выше головы - победили. Тибю последний бой выиграла со счетом 8:3 и принесла победу Франции.

Теперь перейдем к финалу. Не надо обращать внимание на счет – борьба шла в каждом бое очень серьезная. Эмоции зашкаливали, искры сверкали. Не все это видели, но люди, понимающие в фехтовании, это видели отчетливо. Наши девчонки фехтовали блестяще, причем все. Марта Мартьянова потянула ногу. Однако наши массажисты оказали ей необходимую помощь, поставили на ноги, и она достояно отфехтовала. И при этом ни в чем не уступала сильным соперницам. Единственное, что могу сказать по этому поводу – браво!