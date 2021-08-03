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За кого болеть 4 августа: Светлана Ромашина станет шестикратной!
03 августа 16:47
автор: Алексей Попов
автор фото: ОКР

За кого болеть 4 августа: Светлана Ромашина станет шестикратной!

В среду в Токио будет разыграно 17 комплектов медалей.

Не во всех видах россияне квалифицировались на Игры или выступят в финале. «Советский спорт» рассказывает о шансах наших спортсменов, которые сегодня будут бороться за награды.

ПЛАВАНИЕ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ

0.30. Женщины. 10 км

Анастасия Кирпичникова плыла в двух финалах в классическом плавании. В бассейне, где она выступала на дистанциях 400, 800 и 1500 метров вольным стилем, ей не удалось доплыть до наград. Теперь ей предстоит еще одна попытка, в Морском парке Одайба.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

3.00. Мужчины. Четвертьфинал 1

Константин Семёнов и Илья Лешуков пока не отдали своим соперникам на Олимпиаде ни одной партии. В том числе и трехкратным чемпионам Европы норвежцам Андерсу Молю и Кристиану Сёруму, которых обыграли в группе. В четвертьфинале им снова предстоит сразиться со звездными скандинавами.

15.00. Мужчины. Четвертьфинал 4

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский встретятся со своими соперниками по финалу чемпионата мира 2019 года немцами Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером. В Гамбурге россияне победили в трех партиях. Как-то будет в Токио?

ГАНДБОЛ

3.30. Женщины. Четвертьфинал

Россиянки после невнятного старта выиграли три встречи подряд и вышли в плей-офф со второго места в группе. Их соперницы, гандболистки Черногории, одержали на предварительном этапе только две победы. Матч обещает быть очень упорным, ведь на кону – место в четверке лучших команд Олимпиады.

БОРЬБА

12.15. Мужчины. Борьба вольная и греко-римская. Женщины. Борьба вольная

Уникальный день, в котором встретятся все три вида борьбы – греко-римская, а также вольная у мужчин и у женщин. Последний из «греко-римлян» Артём Сурков, если обыграет датчанина Фредрика Бьеррехууса и египтянина Мохамеда-Ибрахима Эль-Сайеда, станет обладателем бронзовой медали.

У женщин в весовой категории до 57 кг выступит Валерия Коблова. В Рио-2016 она уступила только легендарной японке Каори Ичо, ставшей в Бразилии четырехкратной олимпийской чемпионкой. Но в Токио Ичо не выступает. Использует ли свой шанс Валерия?

И, наконец, соревнования по мужской вольной борьбе стартуют с весовых категорий до 57 кг и до 86 кг. Команду ОКР в этих весах представят двукратный чемпион мира Завур Угуев (57 кг) и трехкратный чемпион Европы Артур Найфонов (86 кг). Задача дня у них, как и у Кобловой – выйти в финал, который пройдет 5 августа.

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

13.30. Дуэты. Свободная программа

Если не будет какой-то непредвиденной случайности, то наши рыбки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко будут золотыми! Для Ромашиной это «золото» станет шестым в карьере, а Колесниченко станет двукратной олимпийской чемпионкой. Соперницы помешать этому точно не смогут.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

14.15. Мужчины. Метание молота

Среди 12 финалистов есть и россиянин Валерий Пронькин. Для того, чтобы попасть на пьедестал почета ему нужно послать снаряд метра на два дальше своего личного рекорда.

ВОЛЕЙБОЛ

15.30. Женщины. Четвертьфинал

Проигранный тай-брейк в матче с Турцией может дорого стоить нашим волейболисткам. Из-за этого вместо вполне проходимой сборной Доминиканской Республики россиянкам придется биться за путевку в полуфинал с мощнейшей сборной Бразилии.

источник: «Советский спорт»
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