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Всемирная паутина. Композиция «Пауки» принесла нашим синхронисткам «золото» Игр
04 августа 15:08
автор: Алексей Попов
автор фото: Олимпийский комитет России

Всемирная паутина. Композиция «Пауки» принесла нашим синхронисткам «золото» Игр

В соревнованиях дуэтов в Токио не было равных россиянкам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко.

Расписание Олимпиады-2020 составлено так, что день 4 августа должен был стать для нашей команды не самым удачным. Из 17 комплектов наград, которые разыгрывались в этот день россияне могли рассчитывать на награды только в трех дисциплинах. Причем в двух из них, в греко-римской и женской борьбе, пределом возможного для наших атлетов были бронзовые медали. Но вот в соревнованиях дуэтов в синхронном плавании две Светланы, Ромашина и Колесниченко, являлись явными фаворитами. Что доказали в технической программе, где опередили ближайших преследовательниц, китаянок Хуан Сючэнь и Сунь Вэньянь, более, чем на 1,5 балла.

Синхронное плавание недавно поменяло свое официальное название, став «артистическим». Однако важнейшим условием по-прежнему является не только сложность программы, но и слаженность исполнения ее элементов. Возможно, именно поэтому в разных странах часто формируют дуэты в этом виде спорта из сестер и даже из близнецов, которые чувствуют друг друга на подсознательном уровне. В Токио выступило три дуэта, составленных из близняшек – голландки Бреджи и Ноортье де Брувер, француженки Шарлотта и Лаура Трембле и выступающие за Австрию Анна-Мария и Ирини Александри. Спинным мозгом чувствуют друг друга и итальянки Линда Черрутти и Констанца Ферро, которые тренируются вместе уже двадцать (!) лет. И все же лидерами мирового «синхрона» являются не они.

Первыми из претенденток на медали в бассейн прыгнули китаянки. Как же они должны ненавидеть наших спортсменок! Ведь китайские синхронистки – замечательные, великолепные, красивые, эффектные, но – вечно вторые. Коллекция Хуан Сючэнь насчитывает 23 медали, выигранные на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Из них 19 серебряных и 4 бронзовых. Ни одной золотой! И все потому, что в этом виде спорта еще есть россиянки.

Всю злость выплеснули Хуан Сючэнь и Сунь Вэньянь в своем действительно прекрасном выступлении. Свою программу они показали в высоком темпе и заслужили отличные оценки – 96,900. Почти столько, сколько получили россиянки по итогам квалификации, где у них было 97,1079. Китаянки возглавили турнирную таблицу. И находились на первой строчке около 20 минут, пока со своей программой «Пауки» на музыку Михаила Экимяна не вышли Ромашина и Колесниченко.

Все три минуты, пока Свеьланы плели паутину в бассейне, от них невозможно было оторвать взгляд. Да что-там взгляд, даже о необходимости дышать приходилось себе напоминать. Выступление китаянок было превосходным. А то, что продемонстрировали наши девушки, спортивной программой уже не было. Ромашина и Колесниченко подняли спорт на уровень высокого искусства. Оценки здесь были не важны, но по правилам их все же было необходимо озвучить. 98,800 – это почти 3,5 балла преимущества над командой Китая по сумме технической и произвольной программ! Светлана Ромашина стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному (оно же артистическое) плаванию. Светлана Колесниченко получила второе олимпийское «золото». Но это не предел. В Токио синхронистки еще разыграют медали в соревнованиях групп.

источник: «Советский спорт»
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