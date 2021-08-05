Формула Угуева: железная воля + стальные мышцы = золотая медаль

Очень тяжело даются медали нашим борцам на Олимпиаде в Токио. Мастера греко-римского стиля завершили турнир с 1 золотой и 2 бронзовыми медалями. Женщины за три дня ни разу не поднялись на пьедестал почета. Ломать неприятную тенденцию выпало вольникам. В первый день турнира по вольной борьбе на ковер вышли Заур Угуев (57 кг) и Артур Найфонов (86 кг).

Найфонов начал прекрасно. Выступающего за Словакию Бориса Макоева обыграл всухую – 6:0, а поединок с турком Османом Гёченом закончил досрочно – 12:1. А вот чемпион мира 2018 и 2019 годов Угуев дважды оказался на грани поражения. Сначала за считанные секунды до конца схватки он заработал два балла в поединке с американцем Томасом Гилманом и победил – 5:4. А затем также на самом флажке провел двухбалльный прием против Гуломжона Абдуллаева из Узбекистана. Тем самым Заур сравнял счет – 6:6, а, благодаря тому, что его техническое действие стало последним, он и был объявлен победителем.

В полуфиналах россияне также выступили по-разному. Но на этот раз уже Угуев был неудержим – 8:3 против иранца Резы Атринагарши. А вот Найфонов не нашел аргументов в споре с другим иранским борцом Хассаном Язданишарати – 1:7. Угуев – в финале, Найфонов отправился в схватку за третье место. Как и серебряная медалистка Рио Валерия Коблова (57 кг) у женщин.

Пока Угуев, Найфонов и Коблова готовились к медальным схваткам, свои выступления на турнире начали еще трое наших атлетов. «Близнец» Угуева по титулам, чемпион мира 2018 и 2019 годов Заурбек Сидаков, как по красной ковровой дорожке на каком-нибудь кинофестивале, прошествовал в финал, сокрушив Аугушту Мидану (Гвинея-Бисау) – 12:2, Бекзода Абдурахмонова (Узбекистан) – 13:6, и Данияра Кайсанова (Казахстан) – 11:0. А вот для 18-летнего супертяжа Сергея Козырева Олимпиада завершилась, едва начавшись. Он уступил бронзовому призеру чемпионата мира-2019 китайцу Ден Чживэю – 1:4. Проиграла американке со стрелковой фамилией Джакарре Винчестер и Ольга Хорошавцева – 4:7.

Медальные схватки для нас открыл Заур Угуев, чьим соперником был индус Рави Кумар. Они встречались в полуфинале чемпионата мира 2019 года, и тогда Угуев выиграл с огромным трудом – 6:4. На этот раз россиянин начал активнее, заработал два балла, но Кумар вскоре их отыграл. И все же на перерыв Угуев ушел лидером – 4:2.