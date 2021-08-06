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Гонг прозвучал. Наши боксеры увезут из Токио шесть медалей
06 августа 10:00
автор: Алексей Попов
автор фото: ОКР

Гонг прозвучал. Наши боксеры увезут из Токио шесть медалей

Боксерский турнир для команды ОКР завершился «серебром» Муслима Гаджимагомедова и «бронзой» Зенфиры Магомедалиевой.

По сравнению с Олимпиадой-2016 количество весовых категорий в боксе осталось прежним – 13, но вот гендерное соотношений их изменилось. Если в Рио было 10 мужских категорий и 3 женские, то в Токио мужчины разыгрывают 8 комплектов медалей, а женщины – 5.

Уже ясно, что наша команда получит на этом турнире 6 медалей. Обладатели четырех из них стали известны ранее. «Золото» завоевал Альберт Батыргазиев (57 кг), «бронзу» - Андрей Замковой (69 кг), Глеб Бакши (75 кг) и Имам Хатаев (81 кг). Сегодня на ринг вышли еще два представителя команды ОКР.

Сначала двукратная чемпионка мира и Европы Зенфира Магомедалиева сражалась с бронзовой медалисткой Олимпиады-2016, чемпионкой мира-2018 китаянкой Ли Цянь. Правда, свой титул она завоевала в категории до 75 кг.

В начале боя китаянка сумела навязать удобный для себя средний темп боя. Немногочисленные атаки Магомедалиевой вязли в обороне Ли Цянь, а ее удары порой достигали цели. В итоге все судьи отдали первый раунд Ли Цянь, а наши тренеры попытались донести до Зенфиры рецепт успеха: «Двигайся и бей! Не позволяй ей вязать себя!».

Магомедалиева попыталась увеличить темп, но Ли Цянь продолжила гнуть свою линию: удар и клинч. В итоге и второй раунд остался за китаянкой. А это значило, что в третьем раунде Зенфире нужно было побеждать с явным преимуществом. Китаянка, понимая, что ее преимущество достаточно велико, стала попросту бегать от нашей спортсменки. И эта тактика сработала. В итоге все пять судей отдали билет в финал Ли Цянь, а Зенфира Магомедалиева получит бронзовую медаль.

В последнем бою дня на ринг вызвали финалистов в тяжелом весе (до 91 кг) россиянина Муслима Гаджимагомедова и кубинца Хулио Ла Круса. 24-летний Гаджимагомедов – чемпион мира и Европы 2019 года в этой весовой категории. Ла Крус, которому 11 августа исполнится 32 года, титулованнее. Он олимпийский чемпион 2016 года, четырехкратный чемпион мира. Но все эти титулы он заработал в полутяжелом весе. А вот среди «тяжей» он новичок.

Муслим повыше своего оппонента, у него более длинные руки. Ну а Хулио? Он мог противопоставить россиянину прежде всего колоссальный опыт и скорость.

Первый раунд прошел с преимуществом Гаджимагомедова. Ла Крус за три минуты лишь дважды пробил защиту россиянина, а Муслим был явно активнее и точнее. Но арбитры решили иначе. Четверо из пяти отдали раунд кубинцу.

Во втором раунде Гаджимагомедов взвинтил темп боя, пошел в атаку, но и кубинец стал отвечать активнее. После одного из ударов Ла Круса от падения на ринг спасли только канаты, но арбитры оказались очень лояльны к боксеру с острова Свободы, посчитав, что он оступился без помощи Муслима, а по окончанию раунда снова углядели преимущество Ла Круса.

В этой ситуации в третьем раунде Гаджимагомедова мог спасти нокаут, или хотя бы нокдаун. Не получилось. Кубинец контролировал ситуацию и умело уходил от атак нашего боксера. В итоге все пять судей отдали ему победу, а, вместе с ней, и золотую медаль. Муслим Гаджимагомедов получил «серебро».

Всего же наши боксеры увезут из Токио 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.

источник: «Советский спорт»
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