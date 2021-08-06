Гонг прозвучал. Наши боксеры увезут из Токио шесть медалей

По сравнению с Олимпиадой-2016 количество весовых категорий в боксе осталось прежним – 13, но вот гендерное соотношений их изменилось. Если в Рио было 10 мужских категорий и 3 женские, то в Токио мужчины разыгрывают 8 комплектов медалей, а женщины – 5.

Уже ясно, что наша команда получит на этом турнире 6 медалей. Обладатели четырех из них стали известны ранее. «Золото» завоевал Альберт Батыргазиев (57 кг), «бронзу» - Андрей Замковой (69 кг), Глеб Бакши (75 кг) и Имам Хатаев (81 кг). Сегодня на ринг вышли еще два представителя команды ОКР.

Сначала двукратная чемпионка мира и Европы Зенфира Магомедалиева сражалась с бронзовой медалисткой Олимпиады-2016, чемпионкой мира-2018 китаянкой Ли Цянь. Правда, свой титул она завоевала в категории до 75 кг.

В начале боя китаянка сумела навязать удобный для себя средний темп боя. Немногочисленные атаки Магомедалиевой вязли в обороне Ли Цянь, а ее удары порой достигали цели. В итоге все судьи отдали первый раунд Ли Цянь, а наши тренеры попытались донести до Зенфиры рецепт успеха: «Двигайся и бей! Не позволяй ей вязать себя!».

Магомедалиева попыталась увеличить темп, но Ли Цянь продолжила гнуть свою линию: удар и клинч. В итоге и второй раунд остался за китаянкой. А это значило, что в третьем раунде Зенфире нужно было побеждать с явным преимуществом. Китаянка, понимая, что ее преимущество достаточно велико, стала попросту бегать от нашей спортсменки. И эта тактика сработала. В итоге все пять судей отдали билет в финал Ли Цянь, а Зенфира Магомедалиева получит бронзовую медаль.