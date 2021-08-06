Каток на ковре. Российский борец Заурбек Сидаков «раскатал» всех конкурентов

В утренней сессии 6 августа соревнования начали последние участники олимпийского борцовского турнира, женщины (до 50 кг), и «вольники» (до 65 кг и до 97 кг).

В женском турнире нашей последней надеждой на олимпийскую медаль была трехкратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш. Но все свои медали она выиграла в категории до 53 кг. Опустившись ради команды в олимпийские 50 кг, Стальвира в Токио сразу же попала на одну из фаворитов, медалистку Игр 2008, 2012 и 2016 годов Марию Стадник, выступающую за Азербайджан. Упорная схватка завершилась победой Стадник – 11:7.

Гаджимурад Рашидов (65 кг), уверенно выиграл у Вазгена Теваняна (Армения) – 6:0, и Магомедмурада Гаджиева (Польша) – 6:2. В полуфинале он встретился с японцем Такуто Отогуро. Именно у него Рашидов отобрал в 2019 году титул чемпиона мира. Да, как! Разгромил соперника в 1/8 финала – 8:1.

Но к домашней Олимпиаде японец подошел в прекрасной форме. В первом периоде он не дал Рашидову ни единого шанса на атаку, а сам заработал два балла. Этого оказалось достаточно для общей победы – 3:2. Японец в финале, а Рашидов попытается завоевать бронзовую медаль.

Абдулрашид Садулаев (97 кг) стартовал прекрасно. Он не отдал ни балла олимпийскому чемпиону Лондона Шарифу Шарифову (Азербайджан) – 5:0, а затем чуть более, чем за три минуты заставил сдаться грузина Элизбара Одикадзе – 10:0. В полуфинале против Садулаева вышел 34-летний кубинец Рейнерис Салас. Абдулрашид уверенно диктовал ход боя. Кубинский борец был вынужден только обороняться, но, надо отдать ему должное, делал это очень хорошо. И все же без активных действий в борьбе выиграть нельзя. Очередная «сухая» победа Садулаева – 4:0, вывела «Русский танк» на позицию для решающего штурма олимпийской высоты.