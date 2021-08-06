ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (клубы) 3-й период Северсталь 1 Динамо Мн 2
Товарищеские матчи (клубы) перерыв Витязь 2 Куньлунь Ред С 1
Россия - Премьер-Лига 17:00 Уфа 0 Локомотив М 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:00 Адана Демирспо 0 Бешикташ 0
Англия - Чемпионшип 21:45 Борнмут 0 Вест Бромвич А 0
Франция - Лига 1 22:00 Монако 0 Нант 0
Каток на ковре. Российский борец Заурбек Сидаков «раскатал» всех конкурентов
06 августа 14:20
автор: Алексей Попов

Каток на ковре. Российский борец Заурбек Сидаков «раскатал» всех конкурентов

Набрав в четырех схватках 43 балла, Сидаков завоевал завоевал «золото» в категории до 74 кг.

В утренней сессии 6 августа соревнования начали последние участники олимпийского борцовского турнира, женщины (до 50 кг), и «вольники» (до 65 кг и до 97 кг).

В женском турнире нашей последней надеждой на олимпийскую медаль была трехкратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш. Но все свои медали она выиграла в категории до 53 кг. Опустившись ради команды в олимпийские 50 кг, Стальвира в Токио сразу же попала на одну из фаворитов, медалистку Игр 2008, 2012 и 2016 годов Марию Стадник, выступающую за Азербайджан. Упорная схватка завершилась победой Стадник – 11:7.

Гаджимурад Рашидов (65 кг), уверенно выиграл у Вазгена Теваняна (Армения) – 6:0, и Магомедмурада Гаджиева (Польша) – 6:2. В полуфинале он встретился с японцем Такуто Отогуро. Именно у него Рашидов отобрал в 2019 году титул чемпиона мира. Да, как! Разгромил соперника в 1/8 финала – 8:1.

Но к домашней Олимпиаде японец подошел в прекрасной форме. В первом периоде он не дал Рашидову ни единого шанса на атаку, а сам заработал два балла. Этого оказалось достаточно для общей победы – 3:2. Японец в финале, а Рашидов попытается завоевать бронзовую медаль.

Абдулрашид Садулаев (97 кг) стартовал прекрасно. Он не отдал ни балла олимпийскому чемпиону Лондона Шарифу Шарифову (Азербайджан) – 5:0, а затем чуть более, чем за три минуты заставил сдаться грузина Элизбара Одикадзе – 10:0. В полуфинале против Садулаева вышел 34-летний кубинец Рейнерис Салас. Абдулрашид уверенно диктовал ход боя. Кубинский борец был вынужден только обороняться, но, надо отдать ему должное, делал это очень хорошо. И все же без активных действий в борьбе выиграть нельзя. Очередная «сухая» победа Садулаева – 4:0, вывела «Русский танк» на позицию для решающего штурма олимпийской высоты.

Садулаев проведет свой финальный бой завтра, а сегодня участником решающей встречи у нас стал Заурбек Сидаков (до 74 кг). Победитель двух последних чемпионатов мира, Сидаков в Токио прошелся по своим соперникам пусть не танком, раз уж его занял Садулаев, но катком точно. Он последовательно укатал в ковер Аугусто Мидану (Гвинея-Бисау) – 12:2, Бекзода Абдурахманова (Узбекистан) – 13:6, и Данияра Кайсанова (Казахстан) – 11:0. В финале его соперником стал бывший соотечественник, год назад начавший выступать за сборную Белоруссии Магомедхабиб Кадимагомедов.

Первый период прошел в вязкой борьбе и завершился с минимальным преимуществом Сидакова – 1:0. После перерыва Заурбек активизировался, и оказалось, что у его соперника шансов попросту нет – 7:0! Есть третья золотая медаль наших борцов!

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российские волейболисты узнали соперника по финалу Олимпиады"Спартак" проиграл "Бенфике" на старте Лиги чемпионовHuawei представила новый смартфон Nova 8 с 64 Мп основной камерой и процессором Kirin 820E"Из меня делают врага России, останусь в Америке навсегда"Гаджимагомедов отказался носить серебряную медаль ОИ: причинаПоднялась на пьедестал посмертно
3-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
6 - 9 августа пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о третьем туре.
Бедный, бедный Карпин… Что делать сборной России после ухода СуперМарио?
За громкими новостями об уходе Лео Месси из «Барселоны» в тени осталась информация об отказе Марио Фернандеса играть за сборную России в ближайших матчах отбора к ЧМ-2022. А ведь для нашего футбола это знаковое событие.
«Два золота в волейболе — это реально». Колодинский — о шансах России в финалах Олимпиады против французов и норвежцев
Известный связующий, а также бывший вице-чемпион мира по пляжному волейболу Игорь Колодинский поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от выступления российских волейболистов на Играх в Токио.
Месси никуда не уйдет? Его контракт — главное оружие в войне «Барселоны» и «Реала» с Примерой
5 августа мог войти печальной датой в историю «Барселоны». Клуб в этот день объявил о том, что не может заключить новый контракт со своей главной звездой – Лионелем Месси. Но, как обычно, не все так просто.
А упала, Б пропала, что осталось на спине? Старт «Рубина» в еврокубках больше запомнился конфузом с формой, а не футболом
В первых матчах третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Рубин» и «Сочи» добились ничьих соответственно против «Ракува» в Польше (0:0) и сербского «Партизана» на берегу Черного моря (1:1).
Олимпиада-2020: главные события 06.08.2021
6 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 21 виду спорта и будут разыграны 23 комплекта медалей.
Исинбаева не вдохновила Сидорову, у России сразу два волейбольных финала, французы не пустили Дончича к дрим-тим. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 5 августа на Олимпийских играх в Токио.
«В конце концов в «Спартаке» останутся только те, кто смотрит в рот Зареме». Червиченко — о цирке в народной команде
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Плеймейкеру» очередные кадровые перестановки в стане красно-белых, которых неожиданно покинул спортивный директор Дмитрий Попов.
Афоризм украинца Бубки нашей Анжелике не помог. Как Россия получила серебро вместо золота на Олимпиаде
Российская чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова не сумела выиграть турнир на Олимпиаде в Токио, неожиданно уступив американке Кэти Нэйджотт.
«Спартак» — это наши сливочные. Только, в отличие от «Реала», не по цвету формы, а по менталитету
Говорят, у «Спартака» самые преданные и фанатичные болельщики. А где они, почему молчат и чего ждут в ситуации, когда надо караул кричать?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика