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Чисто токийское убийство
07 августа 12:50
автор: Алексей Попов
автор фото: ОКР

Чисто токийское убийство

В художественной гимнастике арбитры «убили» россиянок Дину и Арину Аверину, выведя на первое место израильтянку Ашрам.

7 августа для гимнасток-художниц начались с предварительных соревнований в группах. Лучше всех в квалификации выступили представительницы Болгарии. Без малого три балла уступили им россиянки. Это, конечно, стоит отметить, но паниковать по этому поводу рано. В конце концов в Рио-2016 в квалификации наша команда тоже была только второй, уступив испанкам. А в финале завоевала «золото». Тем более, что там соревнования начнутся с нуля. Хотя на этом турнире российским гимнасткам приходится сражаться не только с предметами и с соперницами, но и с арбитрами. Впрочем, давайте по порядку…

Соревнования в личном многоборье открыла Арина Аверина. Она не была совершенна, и судьи сразу же показали, что будут беспощадно карать за малейшую ошибку – 26,85. По крайней мере, россиянок. Тем не менее она уверенно заняла первую строчку в турнирной таблице и, казалось, что ее сможет обойти только ее сестра Дина, выступавшая последней. Но тут на ковре появилась израильтянка Линой Ашрам и выдала блестящий спектакль, к которому строгие судьи отнеслись очень лояльно – 27,55! А вот к выступлению Дины Авериной они снова застегнулись на все пуговицы – 27,2.

Стало тревожно, ведь вторым видом программы был мяч, в котором Ашрам особенно сильна. Никак нельзя было отпускать дерзкую израильтянку, чтобы потом в упражнениях с булавой и лентой догонять. Арина выступила великолепно – 27,9! Но даже этой высочайшей оценкой наши тренеры остались недовольны и подали протест, чтобы выцарапать хотя бы еще десятую долю балла. Однако арбитры были неумолимы – протест отклонен. Ашрам была хороша, но все же ее программа выглядела набором элементов, пусть и сложных, а не единым целым, как выступление Авериной. А вот судьям понравилось – 28,3. Такие же баллы заработала и Дина Аверина. В итоге экватор турнира первой пересекла Ашрам – 55,85. Дина уступала ей 0,35, Арина – 1,1 балла.

Булавы. Арина открывает, и выступает прекрасно. Но судьи не просто жестки, они жестоки – 27,4. Это притом, что в квалификации у нее было 28,1, а в финале она явно выступила лучше. Где судьи нашли столько ошибок? Видно, что в углу «кисс энд край» Арина едва сдерживается от этого самого «край». Наши опять протестуют, и на этот раз арбитры, скрепя сердце, повышают оценку нашей гимнастке на 0,4 – 27,8. Хоть так…

Выходит Ашрам. Ее выступление хорошо, но не очень чисто. А вот оценка потрясает – 28,65! За что????? Видно, судьи решили, что с гегемонией России пора кончать любым способом. Дина Аверина великолепна. Ее булавы взлетают метра на два выше, чем у израильтянки, движения отточены, темп потрясающий. И значок «V», показанный в конце композиции. А оценка – 28,15. На полбалла ниже. И очередной протест ничего не изменил.

Похоже, что в упражнении с лентой Линой Ашрам можно просто походить по ковру, чтобы восхищенные арбитры пали ниц и возвели ее на верхнюю ступень пьедестала почета. Арина уступает ей почти 2 балла, Дина – 0,85.

В упражнении с лентой Арину топят, уже не скрываясь – 19,55. Любимица судей Ашрам выходит под мелодию «Хава Нагила». И… в середине композиции роняет снаряд! Неужели судьи и это засчитают в «плюс»? Похоже, что так – 23,3. Это лучший результат из всех, закончивших выступления. С потерей ленты! Да что же это происходит?

Предпоследней выходит Алина Горносько из Белоруссии. И отодвигает Арину Аверину за пределы первой тройки. Но есть еще Дина. Ее «Кумпарсита» безупречна. Но что скажут судьи? Пауза затягивается. Похоже, что арбитры ищут, где же надо снять эти десятые, чтобы не пустить Арину на верхнюю ступень пьедестала почета. И находят. Нашей гимнастке дают первое место в ленте, но по сумме выводят на первое место Ашрам.

Конечно, потом был протест. И, конечно, его не удовлетворили. Дина Аверина получила «серебро», Арина Аверина – четвертая.

источник: «Советский спорт»
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