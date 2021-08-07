Чисто токийское убийство

7 августа для гимнасток-художниц начались с предварительных соревнований в группах. Лучше всех в квалификации выступили представительницы Болгарии. Без малого три балла уступили им россиянки. Это, конечно, стоит отметить, но паниковать по этому поводу рано. В конце концов в Рио-2016 в квалификации наша команда тоже была только второй, уступив испанкам. А в финале завоевала «золото». Тем более, что там соревнования начнутся с нуля. Хотя на этом турнире российским гимнасткам приходится сражаться не только с предметами и с соперницами, но и с арбитрами. Впрочем, давайте по порядку…

Соревнования в личном многоборье открыла Арина Аверина. Она не была совершенна, и судьи сразу же показали, что будут беспощадно карать за малейшую ошибку – 26,85. По крайней мере, россиянок. Тем не менее она уверенно заняла первую строчку в турнирной таблице и, казалось, что ее сможет обойти только ее сестра Дина, выступавшая последней. Но тут на ковре появилась израильтянка Линой Ашрам и выдала блестящий спектакль, к которому строгие судьи отнеслись очень лояльно – 27,55! А вот к выступлению Дины Авериной они снова застегнулись на все пуговицы – 27,2.

Стало тревожно, ведь вторым видом программы был мяч, в котором Ашрам особенно сильна. Никак нельзя было отпускать дерзкую израильтянку, чтобы потом в упражнениях с булавой и лентой догонять. Арина выступила великолепно – 27,9! Но даже этой высочайшей оценкой наши тренеры остались недовольны и подали протест, чтобы выцарапать хотя бы еще десятую долю балла. Однако арбитры были неумолимы – протест отклонен. Ашрам была хороша, но все же ее программа выглядела набором элементов, пусть и сложных, а не единым целым, как выступление Авериной. А вот судьям понравилось – 28,3. Такие же баллы заработала и Дина Аверина. В итоге экватор турнира первой пересекла Ашрам – 55,85. Дина уступала ей 0,35, Арина – 1,1 балла.

Булавы. Арина открывает, и выступает прекрасно. Но судьи не просто жестки, они жестоки – 27,4. Это притом, что в квалификации у нее было 28,1, а в финале она явно выступила лучше. Где судьи нашли столько ошибок? Видно, что в углу «кисс энд край» Арина едва сдерживается от этого самого «край». Наши опять протестуют, и на этот раз арбитры, скрепя сердце, повышают оценку нашей гимнастке на 0,4 – 27,8. Хоть так…

Выходит Ашрам. Ее выступление хорошо, но не очень чисто. А вот оценка потрясает – 28,65! За что????? Видно, судьи решили, что с гегемонией России пора кончать любым способом. Дина Аверина великолепна. Ее булавы взлетают метра на два выше, чем у израильтянки, движения отточены, темп потрясающий. И значок «V», показанный в конце композиции. А оценка – 28,15. На полбалла ниже. И очередной протест ничего не изменил.