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Мария Великая: Ласицкене, наконец, завоевала золото Олимпиады!
07 августа 17:13
автор: Юрий Волохов
автор фото: Олимпийский комитет России

Мария Великая: Ласицкене, наконец, завоевала золото Олимпиады!

Мария Ласицкене с большой долей вероятности могла приехать в Токио в статусе олимпийкой чемпионки. Но пять лет назад она была лишена возможности выступить в Рио.

КРУГИ ОЛИМПИЙСКОГО АДА

Мария Ласицкене стала, пожалуй, наиболее пострадавшей от той ситуации, которая сложилась в нашей легкой атлетике.

Злодейка судьба преподносила сюрпризы спортсменке именно накануне Олимпиад. Перед Играми в Рио в 2016 году МОК применил правило коллективной ответственности – не допустил на Олимпиаду скопом всех российских атлетов, которые тренировались в России.

Ласицкене считалась главным фаворитом в прыжках в высоту. Это, конечно, не значит, что Маша обязательно победила бы. Но ведь ее просто лишили самой возможности попробовать подтвердить свой статус фаворита.

В 2019 году Ласицкене в третий раз выиграла чемпионат мира и в четвертый, за явным преимуществом, «Бриллиантовую лигу».

В Токио летом в 2020-го она с еще большей долей вероятности претендовала бы на золото. И тут – пандемия. Олимпиаду перенесли. В нынешнем году на Марию свалились напасти: получила травму, затем заболела. Сезон получился скомканным, форму пришлось набирать по новой. И статус фаворита перешел к 19-летней талантливой украинке Ярославе Могучих.

ВСЕ ВИСЕЛО НА ВОЛОСКЕ

Забегая вперед, скажем, что именно между ними и развернулась основная борьба, в которую неожиданно вмешалась чемпионка Австралии Никола Макдермотт.

Начальную высоту 193 см Маша взяла с первой попытки. Макдермотт – тоже и с запасом. У Могучих также не было проблем.

Интересно, как Никола Макдермотт готовится к прыжку. Перед разбегом она вначале смеется, разговаривает с кем-то невидимым. Затем издает крик, похожий на тот, как кричат теннисистки перед мощным ударом. И начинает разбег.

Но вернемся в сектор. Планка на высоте 196 см. Украинка Ирина Геращенко берет ее с первой попытки, две ее подруги по команде Ярослава Могучих и Юлия Левченко – со второй.

Ласицкене не удаются две попытки, и становится совсем тревожно: олимпийское проклятие опять действует? Мария собирается и с третьей попытки планку берет. Молодчина!

ИХ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ТРОЕ

Первый гроссмейстерский рубеж - 198 см

Вылетает полька Камила Лицвинко. Геращенко в первой попытке сбивает планку. У нее личный рекорд 199 см. После прыжка Макдермотт планка закачалась, но устояла.

Мария берет высоту со второй попытки. Левченко идет дальше. Американка Вашти Каннингем, еще одна австралийка Элеонора Паттерсон, спортсменка из Узбекистана Сафина Садуллаева завершают соревнования на этой высоте.

2 метра.

Вылетает Левченко, у нее всего одна попытка на этой высоте. Макдермотт берет с первой попытки. Затем садится и опять что-то пишет в тетрадь. Так она делает после каждого прыжка.

Ласицкене – совсем немного не хватает, едва задевает планку икрами.

Вторая попытка Маши – есть, абсолютно чистый прыжок! Планка даже не шелохнулась. Могучих берет 2 метра вслед за Машей.

Геращенко не удается третья попытки, у нее четвертое место. У Ласицкене точно есть медаль, но какая? В секторе остались еще Макдермотт и Могучих.

МАРИЯ ВЫХОДИТ В ЛИДЕРЫ

202 см.

Для Макдермотт 202 см ее личный рекорд, он же рекорд Австралии. Сбивает.

Маша берет с первой же попытки! Этот прыжок выводит ее в лидеры. Могучих пятками задевает планку. Отправляется посоветоваться к тренеру: может, перенести попытку на 204 и рискнуть?

Макдермотт берет 202 си. Могучих переносит попытку на 204 см.

204 см.

Начинает Макдермотт – почти садится на планку.

Дальше Мария. Совсем немного не хватает. Слегка касается планки пяткой. Могучих сбивает.

Ласицкене пока лидер, вторая попытка. Есть 204, очень чисто, с запасом! Какой психологический дар по соперницам!

Могучих спиной сбивает. Это все - Ярослава прощается с публикой.

Остается упорная австралийка. Опять просит публику поддержать ее аплодисментами. И почти берет 204 – лишь пятку не успевает перенести через планку.

Ласицкене плачет в секторе – она олимпийская чемпионка! Соперницы дружно поздравляют Марию, все знают, какой путь она прошла к этому золоту.

Великая спортсменка переломила судьбу, преодолев последний круг олимпийского ада.

Олимпийские игры. Токио
Прыжки в высоту. Женщины

1. Мария Ласицкене (Россия) — 2,04.
2. Никола Макдермотт (Австралия) — 2,02.
3. Ярослава Могучих (Украина) — 2,00.

источник: «Советский спорт»
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