Решением судей. Наших «художниц» ожидаемо «убрали» с вершины пьедестала

Весь день между финалами в личном многоборье и групповыми упражнениями мир художественной гимнастики кипел и бурлил, обсуждая первое за четверть века олимпийское поражение российских гимнасток. В одном из СМИ даже появилась статьи, объясняющие этот факт якобы запредельным уровнем сложности в композициях израильской гимнастки, из-за которого на ее победу не повлияла даже упавшая на ковер лента. Правда, ее автор не указал, а в чем же конкретно заключалась эта сложность, и откуда она вдруг образовалась у Линой Ашрам, если до Олимпиады и даже в олимпийской квалификации сестры Аверины были на голову выше израильтянки.

В этих условиях россиянки в один момент утратили статус фаворитов в групповых упражнениях. Тем более, что в квалификации арбитры четко дали это понять, поставив на первое место команду Болгарии с отрывом от нашей команды в 2,75 балла.

В финале россиянки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко стартовали последними, восьмыми. К этому времени стало ясно, что арбитры очень лояльны к и без того очень сильной сборной Болгарии. На чемпионате мира 2019 года болгарки уступили сборной России всего 0,7 балла. А здесь судьи сразу же поставили им высочайшие оценки – 38,8 за сложность и 8,75 за исполнение в упражнении с пятью мячами.

Наши девочки были безупречны. Порхающие по ковру гимнастки, мячи, то взлетающие к самому потолку, то уютно устраивающиеся в руках у спортсменок, высочайший темп и звучащая на арене музыка – все это было единым целом, одной композицией. Для всех, кроме бригады арбитров. Они оценили сложность композиции наших девушек на целый балл ниже, чем у сборной Болгарии – 37,8, углядели ошибки и в исполнении – 8,4. Логично, а вдруг болгарки, как накануне Ашрам, уронят предмет во втором упражнении? Для этого и нужен такой задел, чтобы, даже сняв полбалла, вывести на первое место соперниц сборной России. Ожидаемый протест россиянок так же ожидаемо был отклонен. Собственно, после этого все стало ясно. Но формально нужно было провести и вторую часть финала.

К чести сборной Болгарии надо сказать, что она отлично выполнила и второе упражнение, с тремя обручами и двумя парами булав, получив 44,55 балла. Наши девушки снова были хороши, но допустили несколько небольших ошибок. Ради разнообразия арбитры решили отсудить этот вид программы более-менее честно – 44,5. Но это уже ни на что не влияло. Олимпийское «золото» в групповых упражнениях по художественной гимнастике уедет в Болгарию, россиянки заняли второе место, третье – у команды Италии.