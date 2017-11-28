Ранее представители РФ подверглись дисквалификации со стороны МОК за нарушение антидопинговых правил. Также спортсмены были лишены своиих наград на ОИ-2014 в Сочи.

"Политика никогда из спорта не уходила. Сколько ни говори – спорт вне политики, к сожалению, это не так. Если Олимпийские игры пройдут без российских спортсменов, они будут обесценены. Для меня это будет просто ужасно. Но жизнь продолжается, будем бороться", – цитирует Жулина агентство "Р-Спорт".