Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, следов вскрытия допинг-проб скелетонистов Третьякова и Никитиной не обнаружено.

Напомним, комиссия МОК лишила Александра Третьякова и Елену Никитину золота и бронзы Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Скелетонисты пожизненно отстранены от участия в ОИ.

«Первое, на что стоит обратить внимание, - эксперты, которые проводили исследования допинг-проб в Лондоне и Лозанне, разнятся в своих показаниях. Кроме того, на пробах таких спортсменов, как Третьяков и Никитина нет царапин, нет повреждений, а содержание соли в моче соответствует норме», - сообщил источник.

«С учетом того, что при предъявлении обвинений по остальным спортсменам у комиссии Освальда, скорее всего, не будет никаких иных аргументов, получается, что решение в отношении скелетонистов приняли только по той причине, что они оказались в этом списке», - добавил источник.

Комиссия МОК уже признала виновными в нарушении антидопинговых правил 19 спортсменов. Сборная России лишилась 11 медалей Игр и переместилась на третье место в неофициальном общекомандном зачете Олимпиады.