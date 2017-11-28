Международная федерация хоккея направила письмо в МОК с просьбой допустить чистых спортсменов России к участию в ОИ-2018 в Пхенчхане.

«Мы попросили МОК и его президента Томаса Баха принять справедливое решение и разрешить всем чистым спортсменам представлять их страны. Особенно это касается России», - цитирует ТАСС президента IIHF Рене Фазеля.

«Мы выступаем против применения коллективного наказания в случае с российскими спортсменами. Хотя мы признаем необходимость противостоять допингу в спорте, участие в Олимпиаде не должно использоваться для наказания многих спортсменов за действия нескольких», - добавил Фазель.