Федерации хоккея Чехии и Финляндии попросили IIHF допустить сборную России до ОИ-2018

«Мы попросили МОК и его президента Томаса Баха принять справедливое решение и разрешить всем чистым спортсменам представлять их страны. Особенно это касается России», - цитирует ТАСС президента IIHF Рене Фазеля.

«Мы выступаем против применения коллективного наказания в случае с российскими спортсменами. Хотя мы признаем необходимость противостоять допингу в спорте, участие в Олимпиаде не должно использоваться для наказания многих спортсменов за действия нескольких», - добавил Фазель.

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