- Самым тяжелым был 2016 год, когда нас не пустили на Олимпиаду. И на результате это сказалось. Вроде и форма хорошая, ну не могу я бежать с тем же настроением, что на больших стартах.



Также в прошлом году созванивался с представителями ВФЛА раз в неделю, хотя до этого знал этих людей только в лицо. У меня вопрос был один - что делать дальше. Ведь поймите, когда Ричард Паунд говорит, что чистые допинг-пробы еще не доказывают соблюдение антидопинговых правил, у меня возникает закономерный вопрос: а на что ВАДА $30 млн в год? - рассказал Шубенков «Спорт FM».

Добавим, что МОК примет решение по поводу участия России в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане 5 декабря.