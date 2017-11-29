"Мы сделали дополнительные контрольные проверки россиян (на допинг). Не было выявлено никаких положительных случаев. По этой причине я считаю, что неправильно отстранять всю сборную России от Олимпиады.

Мы предполагаем, что все россияне в санном спорте "чисты". И тогда получается, что они будут отстранены, потому что другие что-то провернули. Как бывший спортсмен я считаю, что это несправедливо", – цитирует Фендта Sport Bild.

Напомним, окончательное решение по участию сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане МОК примет 5 декабря.