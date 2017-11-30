Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что не поддерживает обращение спортсменов с открытым письмом к президенту Путину

Напомним, российские скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков, а также бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин обратились к Путину с просьбой разобраться в ситуации отстранения их от участия в ОИ.

«Я считаю, это неправильно. На сегодняшний день надо обсуждать другие вопросы, почему их отстранили пожизненно от Олимпийских игр. Вот это вопрос, который можно и нужно обязательно обсуждать на сегодняшний момент», - считает Зубков, которого цитирует «Р-Спорт».