Отстраненные бобслеисты и скелетонисты попросили помощи у Путина

Напомним, ранее стало известно об отстранении от турнира скелетонистов Елены Никитиной и Александра Третьякова, а также бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Спортсмены опубликовали письмо к Путину с просьбой «разобраться» в их ситуации.

«Instagram никогда не был и, надеюсь, не будет инструментом общения с президентом России. Через Instagram с президентом общаться не нужно», – приводит слова Пескова РБК.

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