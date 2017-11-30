Напомним, ранее стало известно об отстранении от турнира скелетонистов Елены Никитиной и Александра Третьякова, а также бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Спортсмены опубликовали письмо к Путину с просьбой «разобраться» в их ситуации.

«Instagram никогда не был и, надеюсь, не будет инструментом общения с президентом России. Через Instagram с президентом общаться не нужно», – приводит слова Пескова РБК.