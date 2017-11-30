Советский хоккеист Вячеслав Фетисов рассказал о том, что Россиия подаст заявку на проведение Специальной Олимпиады в 2023 году.

Специальная Олимпиада проводится для спортсменов с умственными отклонениями.

«На днях я в Вашингтоне встречался с президентом Специальной Олимпиады Тимоти Шрайвером, и он подтвердил, что проведение соревнований в России в 2023 году вполне реально. Нужно лишь подать заявку и ждать решения», - цитирует Фетисова «Газета.Ru».

«Было очень приятно получить поддержку от члена одной из самых влиятельных семей мировой политики за последние 100 лет в это непростое время — когда наступает Хайо Зеппельт и вся остальная братия. Теперь для участия в этом конкурсе нужно оперативно реагировать — времени не так много. Но Россия подает заявку на проведение этих соревнований», - добавил заместитель председателя комитета Госдумы по делам физкультуры и спорта.