Инсайдеры в ряде международных спортивных структур поделились информацией о том, что решение по допуску россиян к Олимпиаде будет озвучено вечером 5 декабря.

Как сообщают спортивные телеграм-каналы, российских спортсменов допустят, но только в нейтральном статусе (то есть без флага, гимна и без обозначений «Россия» на форме и на атрибутике). Формулировки еще будут оттачиваться в ближайшие двое суток с небольшим, но суть уже не изменится.

Не все понятно и с тем, как будет трактоваться понятие «нейтральный статус» в отношении сборных команд – к примеру, фигуристов, керлингистов или российской хоккейной сборной. С высокой степенью вероятности сборная России по хоккею будет выступать в некой белой форме, без какой-либо символики, без надписей «Россия» и т.п.

Сообщается, что глава ИИХФ Рене Фазель категорически не согласен с этим решением, но ряд высокопоставленных фигур в мировом спорте считают подобный выход разумным компромиссом.

«Советский спорт» будет сообщать все подробности по мере их поступления.