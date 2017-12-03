«Структура, которой руковожу я, совершенно самостоятельна. Точно так же самостоятельна была лаборатория, которой руководил Родченков. Согласно кодексу WADA, лаборатория и должна была быть неподконтрольной - она была сертифицирована WADA как главная лаборатория на осуществление всех антидопинговых процедур на время Олимпийских игр, и только агентство контролировало всю ее дальнейшую работу», - приводит слова Кравцова «Р-Спорт».