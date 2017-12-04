Исполком Международного олимпийского комитета 5 декабря примет решение относительно участия сборной России в Олимпийских играх-2018.

«Невзирая ни на какие разговоры, женская сборная России по хоккею целенаправленно готовится к главному старту сезона - Олимпийским играм», - приводит слова Чистякова «Р-Спорт».

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. 

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