Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков заявил, что команда целенаправленно готовится к Олимпийским играм-2018.

Исполком Международного олимпийского комитета 5 декабря примет решение относительно участия сборной России в Олимпийских играх-2018.

«Невзирая ни на какие разговоры, женская сборная России по хоккею целенаправленно готовится к главному старту сезона - Олимпийским играм», - приводит слова Чистякова «Р-Спорт».

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.