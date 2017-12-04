- Хочу обратить внимание на то, что по итогам собрания совета учредителей РУСАДА 16 ноября не было высказано ни одной негативной рекомендации. WADA выполняет определенные функции и является регулирующей организацией. И если посмотреть документы, то ничего радикального (в адрес РУСАДА) высказано не было.

Необходимо относиться к заявлениям и документам WADA как к рабочим документам, WADA не является политической организацией, это рабочая организация, которая определяет определенные функции и миссию в спортивном движении.

Решение по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры будет принято на заседании исполкома Международного олимпийского комитета, которое состоится 5 декабря в Лозанне.