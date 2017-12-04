Комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида завершила расследование по делу о существовании в России государственной допинговой системы.

Доклад был передан членам исполкома МОК.

Ожидается, что выводы комиссии Шмида лягут в основу итогового решения МОК о допуске сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане, которое будет объявлено 5 декабря.

Комиссия Шмида – одна из двух комиссий, созданнных для расследования проблемы допинга в российском спорте. Комиссия Шмида занимается проверкой информации из доклада Ричарда Макларена о якобы существовавшем государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.