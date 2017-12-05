Сегодня МОК решит, будут ли выступать российские спортсмены на Играх в Пхенчхане и на каких условиях.

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Сегодня МОК решает, попадут ли российские спортсмены на Олимпиаду. Онлайн

– Если будет принято решение допустить Россию под нейтральным статусом, то каким будет ваше отношение?
– К решению МОК? Отрицательное, однозначно!

– А к спортсменам, которые поедут?
– Ехать нельзя.

– Но ведь каждый спортсмен сам решит для себя.
– Если кто-то примет решение ехать, то лично подлецом я никого не назову, но в целом – это предательство.

– У Вас отобрали медали Сочи…
– У меня не отобрали медали Сочи.

– Но результаты ведь пересмотрены?
– Нет, результаты нашего заезда аннулированы! А медаль я никому не отдам.

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