Двукратный олимпийский чемпион Игр в Сочи бобслеист Алексей Воевода — о возможном отстранении сборной России от ОИ-2018.

Сегодня МОК решит, будут ли выступать российские спортсмены на Играх в Пхенчхане и на каких условиях.

– Если будет принято решение допустить Россию под нейтральным статусом, то каким будет ваше отношение?

– К решению МОК? Отрицательное, однозначно!

– А к спортсменам, которые поедут?

– Ехать нельзя.

– Но ведь каждый спортсмен сам решит для себя.

– Если кто-то примет решение ехать, то лично подлецом я никого не назову, но в целом – это предательство.

– У Вас отобрали медали Сочи…

– У меня не отобрали медали Сочи.

– Но результаты ведь пересмотрены?

– Нет, результаты нашего заезда аннулированы! А медаль я никому не отдам.