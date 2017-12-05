Алексей Воевода: Ехать на Олимпиаду под нейтральным статусом — предательство
Двукратный олимпийский чемпион Игр в Сочи бобслеист Алексей Воевода — о возможном отстранении сборной России от ОИ-2018.
Сегодня МОК решит, будут ли выступать российские спортсмены на Играх в Пхенчхане и на каких условиях.
– Если будет принято решение допустить Россию под нейтральным статусом, то каким будет ваше отношение?
– К решению МОК? Отрицательное, однозначно!
– А к спортсменам, которые поедут?
– Ехать нельзя.
– Но ведь каждый спортсмен сам решит для себя.
– Если кто-то примет решение ехать, то лично подлецом я никого не назову, но в целом – это предательство.
– У Вас отобрали медали Сочи…
– У меня не отобрали медали Сочи.
– Но результаты ведь пересмотрены?
– Нет, результаты нашего заезда аннулированы! А медаль я никому не отдам.