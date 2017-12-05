Напомним, МОК пожизненно отстранил российскую биатлонистку от участия в Олимпиадах и аннулировал ее результаты на Играх-2014 в Сочи.

"Обвинения в адрес Ольги Зайцевой сильно меня поражают. Я всегда был привержен идеологии чистого спорта, об этом знали все спортсмены, которых я тренирую. Что касается обвинений в адрес Зайцевой, то на протяжении всех трех лет нашего сотрудничества мы почти постоянно тренировались в Западной Европе. Основная учебно-тренировочная база команды находилась в Рупольдинге. Местожительством самой Зайцевой сначала была Бельгия, а затем Швейцария. Все это время и Ольга, и другие члены команды подвергались регулярным и многочисленным допинг-проверкам, которые проводило WADA, и мне трудно представить, что какие бы то ни было нарушения антидопинговых правил, если бы они имели место, могли не быть обнаружены.

Если, несмотря на регулярный допинг-контроль спортсменов со стороны ВАДА, мы допускаем, что результаты могли быть сфальсифицированы, значит необходимо пересмотреть всю международную систему допинг-контроля. Это также относится к работе оргкомитетов всех крупных спортивных соревнований. Если мы хотим, чтобы к спорту продолжали относиться с доверием, любая способность манипулировать допинг-контролем должна быть исключена с самого начала", - цитирует Пихлера агентство «Р-Спорт».