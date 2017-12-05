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Решение МОК: россияне смогут выступить под нейтральным флагом (ПОДРОБНОСТИ)

В феврале 2016 года было объявлено, что Чернышенко вошел в координационную комиссию зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, главой который был назначен президент ОКР Александр Жуков.

Сегодня МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и допустил "чистых" российских спортсменов к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом.

Как реагировать на решение допустить российских спортсменов на Игры-2018 под нейтральным флагом?
даты проведения: 05.12.2017 г. – 08.12.2017 г. Обсудить
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