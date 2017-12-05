Дмитрий Чернышенко, занимавший должность главы оргкомитета ОИ-2014 в Сочи, выведен из координационной комиссии Игр-2022 года.

В феврале 2016 года было объявлено, что Чернышенко вошел в координационную комиссию зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, главой который был назначен президент ОКР Александр Жуков.

Сегодня МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и допустил "чистых" российских спортсменов к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом.