Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко — о решении МОК по допуску российских спортсменов под нейтральным флагом.

- Хреновое решение со стороны Международного олимпийского комитета. Не знаю, на каких доказательствах они основывались – их нет нигде. В основном это все голословно. Одно могу сказать: МОК нарушил олимпийскую хартию, вот и все.

- Сборная саночников поедет под нейтральным флагом?

- Решение об участии принимает федерация. Бросаться заявлениями в данной ситуации я не собираюсь, - сказал Демченко корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, что Международный олимпийский комитет 5 декабря вынес решение, согласно которому российские спортсмены могут выступить на ОИ-2018 в Пхенчхане только в нейтральном статусе.