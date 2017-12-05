- Хреновое решение со стороны Международного олимпийского комитета. Не знаю, на каких доказательствах они основывались – их нет нигде. В основном это все голословно. Одно могу сказать: МОК нарушил олимпийскую хартию, вот и все.

- Сборная саночников поедет под нейтральным флагом?
- Решение об участии принимает федерация. Бросаться заявлениями в данной ситуации я не собираюсь, - сказал Демченко корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, что Международный олимпийский комитет 5 декабря вынес решение, согласно которому российские спортсмены могут выступить на ОИ-2018 в Пхенчхане только в нейтральном статусе.

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