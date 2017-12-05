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День, когда наших спортсменов лишили флага: хроника событий

«Одно из положительных решений - все санкции и расследования в отношении российских спортсменов, связанные с допингом, с этого момента прекращаются», - сказал Жуков в эфире «Первого канала».

Напомним, сегодня  МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и допустил "чистых" российских спортсменов к участию в Играх-2018 под нейтральным флагом.

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