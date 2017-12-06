- Решение противоречивое. Тем не менее, это уже официальная позиция, а не просто предположения. Честная борьба всегда была в основе развития спорта в нашей стране. Пока мы не изучим официальных документов по итогам заседания Исполкома МОК, давать более развернутые комментарии преждевременно, - заявил Павел Колобков.

Напомним, что 5 декабря МОК постановил лишить российских спортсменов права принимать участия в Олимпийских играх 2018 года. Выступить на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом смогут только те спортсмены, которые доказали свою «чистоту».

Добавим, что зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.