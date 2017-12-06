Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин подал судебный иск против Виталия Мутко.

Исковое заявление было направлено в Савеловский суд Москвы.

«Из-за несоответствия занимаемой должности одного чиновника Российская Федерация подвергнута беспрецедентному унижению и позору, подорван имидж страны и российского спорта, пострадали спортсмены, которые всю жизнь шли к участию в Олимпиаде», — говорится в тексте иска.

5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Чистые российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

Виталий Мутко занимает посты вице-премьера правительства РФ и президента РФС.