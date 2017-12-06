Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт прокомментировал решение МОК по российским спортсменам на Играх в Пхенчхане.

«Все нейтральные спортсмены равны, но некоторые равнее других, потому что они – «Олимпийские атлеты из России».

Член МОК после вынесения решения организации заявил ARD о том, что в Пхенчхане можно ожидать не горстку спортсменов из России, а полноценную олимпийскую команду. Получается, МОК заключил грязную сделку с Кремлем, чтобы избежать бойкота Игр со стороны России?

На церемонии закрытия Олимпиады может быть флаг России. Как будто ничего и не произошло. PR-трюк, направленный на то, чтобы спасти лицо МОК: просто отстранить Россию на десять недель, и это все. Шоу должно продолжаться», – написал Зеппельт в своем твиттере.

5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Чистые российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

Хайо Зеппельт - автор серии фильмов о допинге в российском спорте, вышедших на канале ARD.