Такое решение было принято 5 декабря на исполкоме МОК в Лозанне.

«То, что Виталия Мутко дисквалифицировали, мне лично не жалко, а вот то, что спортсменов дисквалифицировали, а он, как руководитель, не смог им помочь и своей стране не смог помочь и увлёк страну в такой кошмар – не выполнял своих полномочий, был некомпетентен в этих вопросах… Мне его не жалко. Мне жалко людей, который пострадали из-за того, что он был некомпетентен», - приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».